Украинских детей-беженцев тепло встретили в итальянской школе: трогательное видео
13 марта 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:телеграм-канал NEXTA
Дети из Украины, которые бежали от войны, должны продолжать обучение в другой стране. В частности, тепло встретила Италия.
Сколько именно продлится война, неизвестно. Однако дети должны продолжать обучение и максимально возвращаться к привычной жизни в любой стране.
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Теплая встреча украинцев
Как известно, наше государство поддерживает весь мир. Беженцев тоже радостно принимает едва ли не каждая страна Европы.
В этот раз показали, как тепло встретили маленьких детей из Украины в итальянской школе.
Трогательная встреча: смотрите видео
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