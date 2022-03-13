Украинских детей-беженцев тепло встретили в итальянской школе: трогательное видео

Дети из Украины, которые бежали от войны, должны продолжать обучение в другой стране. В частности, тепло встретила Италия.

Сколько именно продлится война, неизвестно. Однако дети должны продолжать обучение и максимально возвращаться к привычной жизни в любой стране.

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Теплая встреча украинцев

Как известно, наше государство поддерживает весь мир. Беженцев тоже радостно принимает едва ли не каждая страна Европы.

В этот раз показали, как тепло встретили маленьких детей из Украины в итальянской школе.

Трогательная встреча: смотрите видео

Европейцы также показали свою поддержку Украине в ЕС: смотрите видео