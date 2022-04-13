Оккупанты рассчитывают затянуть украинских детей на свое обучение, чтобы использовать их во время 9 мая. Речь не только об отчете кремлевскому руководству, сообщает 24 канал.

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Оккупантам не удается организовать российское обучение

Во всех школах Мелитополя оккупантам не удается собрать детей на учебу. Поэтому россияне решили ввести хоть что-нибудь в трех учебных заведениях.

Туда назначили своих коллаборантов, нашли своих педагогов. Женщина, которую назначили "руководительницей" местного образования, угрожает родителям мелитопольских детей. Мол, если они не приведут детей учиться, то школьников оставят в том же классе на второй год.

Учителей пытаются заманить зарплатой

Назначенная оккупантами "руководительница" пытается заманить учителей. Мол, педагог, который будет преподавать на русском языке русскую историю, якобы будет получать с 1 апреля заработную плату.

Запорожские областные власти объяснили учителям, что у них официально каникулы до 1 мая. За это время им на карточки начисляют зарплату. В то же время, за попытки о чем-то договориться с оккупантами – уголовная статья, за которую можно попасть в тюрьму.

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