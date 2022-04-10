Сейчас уверенности в завтрашнем дне нет, эмоции зашкаливают, а объяснить все, что происходит вокруг, довольно сложно. О том, как говорить с детьми о войне и смерти, нужно ли замалчивать детали и как не травмировать детскую психику – читайте в материале сайта 24 канала.

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Как говорить с детьми о войне

В любом случае родителям нужно помнить, что говорить с детьми о войне необходимо. Нельзя замалчивать то, что происходит вокруг, ведь это лишь придаст ребенку больше страха.

Вера Романова, кандидат психологических наук, уверена, что детям нужно рассказывать, как все есть на самом деле. Потому что когда взрослые разговаривают между собой – у них включается вся фантазия. Нужно же понимать, что весь их мир все равно сконцентрирован на безопасности родителей.

Информацию нужно предоставлять в соответствии с возрастом, можно пытаться давать иную интерпретацию уже знакомых для ребенка сказок – добавлять новых героев или иначе их представлять. Для детей до 8 лет очень хорошо использовать возможность вылепить такие фигурки из пластилина, или пальчиковые игры, или же театры теней. Но театр теней можно использовать тогда, когда дети не находились в зоне боевых действий и под обстрелами,

– отметила Романова.

Это же подтверждают и в организации ЮНИСЕФ. Там отмечают, что дети с самого раннего, дошкольного возраста, имеют право знать, что происходит в их стране, но взрослые должны оградить их от опасного контента.

Общаться с детьми нужно на понятном им языке, через сказки и истории, где, например, казаки боролись против зла, защищали свою землю ("Котигорошко", "Волшебные истории о казаках" и др).

Во время разговора стоит следить за реакциями ребенка и быть чувствительными к его уровню тревоги. Это нормально, если вы очень переживаете за происходящее, но помните, что дети воспринимают эмоциональные сигналы от взрослых, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем.

Дети чувствуют тревогу родителей, поэтому держите эмоции под контролем / Фото Getty Images

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Стоит говорить о медиагигиене и медиаграмотности. Это не значит, что детям нельзя смотреть инстаграм, телеграм, фейсбук. Потому что дети 10 – 12 лет уже обмениваются этими видео, которые видим и мы с вами в соцсетях. Но надо напоминать ребенку, что он может с вами в любой момент обсудить ту информацию, которую он видит. Тогда дети будут эту информацию проверять, они будут спрашивать вас, уточнять, так на самом деле, или нет. И не отмахивайтесь от них, потому что говорить с ребенком надо в тот момент, когда у него возникает вопрос,

– отметила Романова.

В ЮНИСЕФ посоветовали выключать новости при детях дошкольного или младшего школьного возраста. Новостной контент в настоящее время является травмирующим для них, может вызывать много беспокойства и усиливать тревогу и страх.

Также подумайте, как и что вы говорите о ситуации с другими взрослыми, особенно когда ребенок может это слышать или присутствовать во время разговора. Старайтесь, насколько это возможно, вечером вместо просмотра новостей с детьми делать релаксационные упражнения, играть в игры, смотреть мультфильмы или читать сказки вместе.

Стоит ограничить потребление новостей / Фото ОПУ

Эксперт посоветовала спросить ребенка о том, что он чувствует и думает о полученной информации – нужно донести до ребенка, что вам важно услышать его мнение. Помните, что любой новый контент для детей – травмирующий, поэтому обращайте внимание, чтобы они смотрели те же мультики и фильмы, которые они уже видели.

Если мы говорим о подростках, то мы можем использовать просмотр новостей с ними для того, чтобы обсудить их ощущения, то, что происходит в стране, общине. Не ограничивайте детей в том, чтобы они играли в компьютерные игры. Потому что даже тот самый майнкрафт – действенная терапия. Поэтому на войне такие запреты – не актуальны. Если у вас разные по возрасту дети, подавайте информацию в соответствии с их возрастом, учитывайте это,

– порекомендовала Романова.

Как говорить с детьми о смерти

Вера Романова уточнила, что ни смерти, ни войну от детей скрывать не надо, потому что это – реальные события. Единственное, стоит всегда оценивать ситуацию и поступки, а не личность рашистов, которые пришли на нашу землю.

Относительно смерти, если это касается близкого человека, возможно нужно будет переживать потерю вместе с психологом. Если же это – незнакомые люди, то дети, даже подростки, относятся к смерти, как к чему-то неизвестному им. Поэтому все это нужно объяснять. Если ребенок уже увидел смерть, не травмируйте его собственными объяснениями, обратитесь к специалистам, есть много кризисных служб, которые помогают в таких ситуациях,

– добавила психолог.

В ЮНИСЕФ напомнили, что поскольку война продолжается и новости о военных событиях окружают нас отовсюду, продолжаясь нон-стоп, трудно сосредоточиться на чем-то другом. В то же время родители – наиболее важные люди и ориентир для своего ребенка, а ему крайне важно, чтобы они интересовались и событиями из его жизни.

Детям важно чувствовать поддержку / Фото ЮНИСЕФ

Продолжайте наблюдать за состоянием ребенка, спрашивайте время от времени: "Как у тебя дела?", "Как ты себя чувствуешь?", "Что у тебя нового? Знаешь ли ты, как дела у... (имя друга/подруги ребенка?", "Есть ли у тебя вопросы, которые бы ты хотела/хотел обсудить?".

Чего нельзя делать ни в коем случае в разговоре с детьми:

Игнорировать вопросы и говорить, что вы заняты и не имеете времени. Нужно отвечать на вопросы ребенка тогда, когда они возникли. Потому что страхов, что ребенок ненужен, да еще и в состоянии войны, может быть гораздо больше. И ребенок не будет знать, когда эти вопросы задать.

Игнорировать чувства ребенка. Типа говорить, что всем тяжело, и т.д., не надо обобщать. Когда ребенок жалуется на какое-то чувство, скажите лучше, что вы его понимаете.

Перекладывать свои чувства и эмоции на ребенка.

Напоминать, что вашему ребенку повезло, а вот другим – нет, и они оказались в таких ситуациях. Это детей сильно пугает.

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