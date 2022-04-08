Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора 8 апреля.
Внимание Мы знаем фамилии и адреса 163 цинично убитых жителей Бучи, – Федорук
В г. Буча Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.
По состоянию на 8 апреля россияне убили 169 украинских детей. Всего более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
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