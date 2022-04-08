Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора 8 квітня.
Увага Ми знаємо прізвища та адреси 163 цинічно вбитих жителів Бучі, – Федорук
В м. Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки,
– повідомили в Офісі Генпрокурора.
Станом на 8 квітня росіяни вбили 169 українських дітей. Загалом більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації.
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