Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора 8 квітня.

Увага Ми знаємо прізвища та адреси 163 цинічно вбитих жителів Бучі, – Федорук

В м. Буча Київської області в місці масового захоронення серед дорослих загиблих виявлено тіло 15-річної дівчинки,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Станом на 8 квітня росіяни вбили 169 українських дітей. Загалом більше 475 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!

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