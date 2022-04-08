Нові тіла розстріляних мирних жителів продовжують знаходити. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів мер Бучі Анатолій Федорук, повідомляє 24 канал.

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Дані 163 вбитих жителів Бучі вже відомі

Федорук розповів, що станом на 7 квітня можна констатувати смерть 163 жителів Бучі, яких по-звірячому закатували окупанти.

Ми знаємо їхні прізвища, імена, по батькові, де вони проживали, ким були в тій чи іншій родині – чи батьком, чи сином, чи дружиною. Щодня маємо все нові й нові тіла загиблих в різних куточках нашого міста – в городах, паркових зонах, на території дитячих майданчиків,

– зауважив міський голова.

Він додав, що 2 тіла розстріляних мирних жителів 7 квітня знайшли в селі Луб'янка, а ще 6 – в селі Здвижівка Бучанської громади.

"Ну практично десь відсотків 80 території, яку можна оглянути. Тому що, зрозумійте вірно, в лісову місцевість або на береги поруч із населеними пунктами йти небезпечно. Це ті території, де стояли російські війська, з яких обстрілювали Київ і інші населені пункти", – зазначив Федорук.

Мер підсумував, що наразі ті території – заміновані, тож туди ніхто, окрім спеціалістів, поки не може заходити.

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