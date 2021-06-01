В украинских городах стремительно растут цены на общественный транспорт

В ряде украинских городов повышают цены на проезд в общественном транспорте. Например, в некоторых областных центрах цены будут выше, чем в Киеве.

В некоторых городах цены уже повысили, в других стоимость проезда только будет расти. Преимущественно она достигла примерно 10 гривен.

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Где повысили цены

В Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутках составит 10 гривен. Эта сумма на 2 гривны больше, чем в киевском коммунальном транспорте.

Во Львове цены тоже выросли. 21 мая Львовский городской совет решил, что одна поездка в электротранспорте и автобусах будет стоить 10 гривен.

Повысили цену на проезд в автобусах и электротранспорте в Николаеве.

Кроме того, вскоре анонсируют повышение тарифов в Полтаве и в других городах.

Почему цены растут

Ранее мэры утверждали, что муниципалитетам придется повышать цены на проезд, поскольку правительство не погасило миллиардную задолженность за перевозку льготников, которая существует с 2016 года.

Городские головы заявляли, что общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение гарантий, установленных государством. Перевозчики утверждают, что на цену влияет подорожание всех составляющих тарифа, а также значительное падение пассажиропотока, которое возникло в результате введения карантина.