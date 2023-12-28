В конце концов, на это военное преступление России успели отреагировать в Черновицкой областной военной администрации. Там подчеркнули, что сейчас вся Буковина находится в трауре по героически погибшим землякам.
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Глава Черновицкой ОВА высказался о расстреле украинских пленных
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отметил, что российские захватчики обязательно будут отвечать за каждое преступление, совершенное на территории Украины. Он пожелал вечной памяти и славы нашим несокрушимым Героям, погибшим в результате военного преступления оккупантов.
Вся Буковина в бесконечной скорби вместе с семьями погибших воинов,
– сказал он.
В то же время он пожелал кремлевским войскам – "землю стекловатой". Запаранюк отметил, что ВСУ ежедневно работают над тем, чтобы плохая судьба поскорее постигла всех российских солдат, ступивших на украинскую землю.
Что известно об убийстве 3 украинских пленных россиянами
- В сети 27 декабря начало распространяться видео, где видно, как российские оккупанты расстреляли трех украинских военных, которые хотели сдаться в плен. В Офисе генпрокурора уточнили, что трагедия произошла под Работиным в Запорожской области.
- Правоохранители отметили, что оккупанты взяли в плен трех украинских военных в декабре 2023 года во время боевого столкновения. Уже через час после того, как их захватили, россияне решили их расстрелять.
- Впоследствии стало известно, что расстрелянными солдатами были бойцы. 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В бригаде рассказали, что тела убитых воинов были эвакуированы с поля боя.
- В настоящее время прокуратура начала расследование преступления. В частности, правоохранители открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
- Однако наши бойцы все же смогли отомстить оккупантам за циничное военное преступление. Так, доброволец 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" рассказал, что через 30 минут после расстрела наших бойцов сами оккупанты были ликвидированы.