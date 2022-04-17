Украинский беспилотник "Лелека" привел артиллерию на оккупантов –взрывное видео
17 апреля 2022 , 09:02Читати новину українською
Источник:Аэроразведка
Украинские защитники нещадно выкуривают российских оккупантов из наших земель. Аэроразведка показала видео, как БПЛА "Лелека" уничтожил оккупантов, приведя на них артиллерию.
Беспилотный аппарат "Лелека" украинского производства разбил оккупантов.
Важно Штурм порта в Мариуполе и высадка десанта с моря: основное за 53 день войны
Украинцы опубликовали видео с беспилотника, на котором он зафиксировал оккупантов, а также снял их уничтожение.
От "Лелеки" не спрячешся,
– написала Аэроразведка.
Смотрите также – ВСУ уничтожили колонну, которая направлялась к Изюму: сводка от председателя Харьковской ОВА Синегубова