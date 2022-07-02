Глава МИД Латвии потроллил Захарову из-за украинского борща

Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В России по этому поводу, конечно, что "подгорело".

Пресс-секретарь вражеского российского МИД Мария Захарова почему-то решила, что кто-то прислушается к ее критике такого решения. Снова начался бред, что, мол, впервые борщ вспомнили как русское блюдо. Где она такое увидела – неизвестно.

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Захарову потроллили

Похоже, что русских в мире не только перестали бояться. С них начали еще даже смеяться. На такую "критику" Захаровой отреагировали в Латвии.

В частности, Захарову в твиттере потроил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевичс. Для этого он использовал фразу о "апреле", которую ранее говорил Путин относительно Зеленского. Теперь эти слова обернулись против него и против всей России.

Ринкевичс так и написал: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". А под постом изложил скрин новости из российского СМИ. Там говорится о словах Захаровой по поводу украинского борща.

Борщ будет охранять ЮНЕСКО

Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 1 июля. Это произошло на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Таким образом, теперь блюдо будет находиться под охраной организации. Также это свидетельствует о том, что блюдо окончательно признали украинским. Ведь Россия, как всегда, хотела присвоить наш борщ себе.

Одним из тех, кто защищал и популяризировал борщ, стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Именно благодаря его публичности и всего Минкультуры ЮНЕСКО все же признал борщ украинским.

На такое событие Клопотенко отреагировал очень эмоционально. По его словам, это уже "победа на культурном фронте". Ведь десятилетиями шли дискуссии в медиапространстве о том, чей же борщ – украинский или российский, и теперь все вопросы будут закрыты.

Что говорил Клопотенко о борще: смотрите видео