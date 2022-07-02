Речниця ворожого російського МЗС Марія Захарова чомусь вирішила, що хтось прислухається до її критики такого рішення. Знову почалась маячня, що, мовляв, вперше борщ згадали як російську страву. Де вона таке побачила – невідомо.

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Захарову потролили

Схоже, що росіян в світі не тільки перестали боятися. З них почали ще й навіть насміхатися. На таку "критику" Захарової відреагували в Латвії.

Зокрема, Захарову в твітері потролив глава латвійського МЗС Едгар Ринкевичс. Для цього він використав фразу про "красавіцу", яку раніше казав Путін щодо Зеленського. Тепер же ці слова обернулись проти нього й проти всієї Росії.

Ринкевичс так і написав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". А під постом виклав скрін новини з російського ЗМІ. Там мовиться про слова Захарової щодо українського борща.

Борщ охоронятиме ЮНЕСКО

Борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО 1 липня. Це відбулось на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини. Таким чином тепер страва перебуватиме під охороною організації. Також це свідчить про те, що страву остаточно визнали українською. Адже Росія, як завжди, хотіла присвоїти наш борщ собі.

Одним із тих, хто захищав і популяризував борщ став український шеф-кухар Євген Клопотенко. Саме завдяки його публічності та робити усього Мінкультури ЮНЕСКО все ж визнав борщ українським.

На таку подію Клопотенко відреагував надзвичайно емоційно. За його словами, це вже "перемога на культурному фронті". Адже десятиліттями точились дискусії у медіапросторі про те, чий же борщ – український чи російський, і тепер всі питання будуть закриті.

Що казав Клопотенко про борщ: дивіться відео