Военный аналитик Иван Тимочко в эфире 24 Канала пояснил, что Кинбурнскую косу не стоит оценивать с точки зрения полного физического контроля. По его словам, эта территория находится в зоне оккупации, но из-за запретных зон, дронов и постоянного давления россияне вынуждены маневрировать, отходить и возвращаться.

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Кинбурнская коса остается зоной давления

Ситуация на Кинбурнской косе не укладывается в простую схему, где присутствие на территории автоматически означает полный контроль. Из-за особенностей этого участка, работы дронов и постоянной угрозы поражения там трудно долго удерживать большие силы или действовать без риска.

Говорить, что это территория, где тот, кто на ней находится, точно её контролирует, не стоит. На данном этапе она входит в зону оккупации силами противника, поэтому так её и нужно рассматривать,

– пояснил Тимочко.

Россияне могут временно заходить на косу, использовать отдельные средства или держать там часть оборудования, но это не равнозначно спокойному контролю над территорией. Кильзоны и постоянная работа беспилотников заставляют врага маневрировать, а попытка зайти большими силами может обернуться значительными потерями.

Кильзоны и рои дронов заставляют российских солдат довольно часто отступать. Физически зайти войсками можно, но можно потерять там много людей,

– отметил военный аналитик.

В таких условиях спешить с выводами о полном уходе россиян с Кинбурнской косы не стоит. Эта территория остается сложным участком, где враг может появляться для выполнения отдельных задач, но в то же время не имеет возможности чувствовать себя там в безопасности или стабильно удерживать крупные силы.

Флаг на косе стал сигналом для врага

Появление украинского флага на Кинбурнской косе имеет сильный информационный эффект. Даже если это не означает полного освобождения территории, для россиян сам факт такого действия является напоминанием о том, что украинские силы могут появляться там, где враг не хотел бы видеть никаких символов Украины.

Враг должен привыкать к тому факту, что любую оккупированную территорию Украины так или иначе ему придется покинуть,

– подчеркнул Тимочко.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода боевых действий на южном направлении. Россияне могут отходить временно или надолго, оставлять позиции заранее или под давлением и с потерями, но главное для них уже меняется: Кинбурнская коса перестает быть местом, где можно чувствовать себя в безопасности.

Временно, постоянно, с потерями или заранее – это уже будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на южном направлении,

– пояснил военный аналитик.

Активное внимание к этой территории работает и как элемент информационной борьбы. Российские военные, которые там находятся или заходят на косу для выполнения задач, видят, что Украина не отказывается от этого участка. Это давит на них психологически и подрывает ощущение контроля над оккупированной территорией.

Тимочко объяснил ситуацию на Кинбурнской косе: смотрите видео