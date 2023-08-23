С сентября 2022 года украинский флаг развевается в самом центре Волчанска, символизируя, что город снова свободен. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, заметив, что сине-желтое знамя поднимала полиция вместе с местными жителями.
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Совсем рядом с российской границей
Волчанск очень близко граничит с Россией, а на его улицах даже можно увидеть указатели на Белгород. После шести месяцев оккупации осенью 2022 года в центре города подняли украинский флаг. Рядом стоит дом, прикрывающий собой несколько улиц в Волчанске. По нему регулярно прилетают русские снаряды, но он как стена для тех, кто живет в городе. Дом и сине-желтое знамя являются важными символами для людей.
В освобожденном Волчанске развевается украинский флаг: смотрите видео
Носил его с собой с начала войны
Одним из тех людей, кто установил флаг на центральном флагштоке Волчанска, Алексей Харьковский – начальник сектора реагирования Патрульной полиции. Он рассказал, что мечтал это сделать с начала войны, поэтому флаг всегда был рядом.
Я носил его с собой с начала войны с мыслью, что вернусь домой и подниму этот флаг. Местные жители, которые нас встречали, вместе с нами спели гимн, люди были очень рады видеть нас. Они были счастливы освободиться от мучений, переживших здесь во время оккупации,
– сказал Алексей Харьковский
День Государственного Флага и день освобождения Волчанска особенные для людей. Несмотря на до сих пор не исчезнувшую опасность, эти дни в который раз напоминают, что город держится.
Освобождение Волчанская: как это было
- Контрнаступление ВСУ в Харьковской области проходил стремительными темпами. Сразу после бегства окупантов из Купянска, еще в начале сентября 2022 года, россияне объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Однако уже 11 сентября в город вошли украинские воины. В этот же день над Волчанском подняли сине-желтое знамя.
- Деокупация Волчанская была крайне важной для Украины, ведь город позволял России держать контроль над железной дорогой и автомобильными дорогами в регионе. После освобождения города российские пропагандисты писали, что Волчанск заняли войска НАТО и даже разводили басни о заполонивших его "темнокожих и англоязычных военных".
- Оккупанты покидали город в панике, а центром оккупированной Харьковщины вместо Волчанска был провозглашен российский Белгород. Захватчики убеждали, что якобы временно покидают Волчанск "из соображений безопасности".