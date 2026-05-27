Эстония, Дания, Великобритания интересуются украинским govtech: что именно им нужно и есть ли здесь деньги

Пока украинские разработчики запускали сервисы во время блэкаутов и ракетных ударов, их решения незаметно становились предметом интереса правительств в Брюсселе, Лондоне и Таллинне. То, что начиналось как вынужденная цифровая мобилизация, постепенно превращается в отдельное направление технологического экспорта – еще не массовое, но уже заметное.

Украинские govtech-продукты сегодня обсуждаются в контексте международных стандартов, каталогов ООН и двусторонних соглашений. Это не просто вопрос престижа: за этим стоят конкретные компании, контракты и новая роль Украины в глобальной цифровой архитектуре публичных услуг. Вопрос в том, способна ли страна превратить уникальный кризисный опыт в устойчивую экспортную модель, а не только в набор впечатляющих кейсов.

О том, что здесь реально продается, где проходит граница между партнерством и коммерцией и почему евроинтеграция может изменить всю эту логику, рассказал 24 Каналу Михаил Корнеев, старший эксперт Академии электронного управления (Эстония) по управлению данными и ИИ проекта Европейского Союза DT4UA.

Что именно покупают, когда говорят, что хотят украинское?

Разговор об экспорте украинского govtech нередко спотыкается об одно и то же недоразумение: зарубежные партнеры не покупают приложения. Речь идет о логике – как построить государственный сервис, который реально работает, а не просто существует в виде портала, куда никто не заходит.

Украина сформировала собственный подход к дизайну публичных услуг: минимум шагов, понятный маршрут, никаких очередей со справками. За этим стоит не только технология, а реинжиниринг процессов – способность договориться между ведомствами, подключить реестры, не потерять контроль над данными. Именно этого и не хватает многим странам, пытающимся цифровизироваться.

Второе измерение – архитектура, которую можно масштабировать и адаптировать. Например, сервис е-Предприниматель сам по себе нельзя просто "развернуть" в другой стране. Но бизнес-процесс с оркестрацией данных, заложенный в его основу, – можно внедрить для любого сложного интегрированного сервиса.

Иностранные правительства интересуются прежде всего теми инструментами, которые не требуют разработки с нуля, а могут быть легко адаптированы под конкретные нужды. Именно это является визитной карточкой для экспорта украинских govtech-продуктов,

– говорит Корнеев.

Третье преимущество – и, пожалуй, наиболее необычное для рынка – это то, что украинские решения прошли стресс-тест в условиях, которые ни одна другая страна просто физически не переживала: COVID-19, полномасштабная война, масштабные кибератаки, уничтожение инфраструктуры. Аналоги на рынке такого опыта не имеют.

Подтвержденные международные внедрения уже есть. Kitsoft и Strimco привлечены к работе с Международным реестром убытков от российской агрессии – заявления в него подаются через Дію и автоматически передаются дальше. Та же Kitsoft вышла на бельгийский рынок с платформой BelDoc для регистрации и управления бизнесом, построенной на логике е-Предпринимателя. Платформа Liquio попала в каталог GovStack – международной рамки доверия к цифровой государственной инфраструктуре.

При этом Корнеев откровенно разграничивает категории: публично подтвержденных "продаж коробочного продукта правительства Х за сумму Y" пока немного. В govtech это вообще редко выглядит как простая транзакция – чаще это контракты на внедрение, донорские программы, пилоты, техническая помощь. Рынок еще формируется.

Не скопируют ли просто идею?

Риск существует – и его не стоит преуменьшать. Когда Украина делится подходами, открывает архитектуру, публикует код, всегда есть шанс, что партнер возьмет идею и реализует ее без участия украинских команд.

Но вопрос в том, где именно пролегает эта граница. В govtech сами по себе идеи редко являются уникальными: "единый портал", "цифровой документ", "услуга без справок" – этого хотят все. Уникальность Украины – в практике реализации, а не в концепции.

Защищать надо не абстрактные идеи, а пакет экспертизы: методологии, шаблоны технических задач, API, референс-архитектуру, документацию, security-by-design, локализацию, обучение команд, SLA, поддержку, аудит и сертификацию украинских интеграторов,

– объясняет эксперт.

Пример с открытым кодом Дії иллюстрирует эту логику точно. Часть кода открыто, но использование регулируется лицензией на базе European Public License – с ограничениями, в частности для государств-агрессоров.

Именно для того, чтобы упаковать опыт системно, создается Центр цифровых компетенций – структура, которая стандартизирует подходы, шаблоны и технические решения для масштабирования наружу. Логика такая – если Украина первой сделает это понятным продуктом, партнеры будут покупать не "идею Дії", а способность украинских команд довести трансформацию до реально работающего сервиса.

Чего конкретно хотят Эстония, Великобритания и Дания?

Три страны, которые чаще всего упоминаются в контексте интереса к украинскому опыту, на самом деле хотят очень разного. Это важно понимать – потому что подход "один продукт для всех" здесь не сработает.

Эстония – сама пионер цифрового государства, и ее интерес к Украине – это не закупка решений, а трансфер подхода. Корнеев напоминает, что еще в 2022 году обе страны публично говорили о разработке приложения на основе подходов Дії, где роль украинцев заключалась в консультациях и передаче архитектурной логики и UX. Великобритания смотрит шире: цифровые госуслуги, AI, открытые данные, кибербезопасность, стартапы, цифровое образование. В 2025 году Украина, Великобритания и Эстония подписали документ именно по этим направлениям – это стратегическое партнерство с потенциалом для совместных проектов.

Для стран с уже имеющимся высоким уровнем цифровизации Украина продает не базовую цифровую трансформацию, а скорость, UX, кризисную устойчивость и практические паттерны интеграции,

– формулирует Корнеев.

Дания – отдельный случай. Ее интересуют конкретные элементы, а не общая модель: кризисная устойчивость, user-centric подход, прозрачность доступа к данным, быстрое прототипирование, трансграничные сервисы.

Украинская еЧерга, по словам Корнеева, уже описывалась европейскими институциями как модель, которой хотели бы подражать многие страны ЕС. Для стран, только развивающих цифровую сферу, формула другая: там Украина может предлагать более готовые компоненты – платформы, реестры, low-code решения, команды внедрения.

Военный опыт – это преимущество или бремя для международного рынка?

Это один из самых острых вопросов для украинского govtech, и ответ на него зависит от того, как именно этот опыт подается.

Если говорить "мы запускаем быстро, потому что у нас война – делайте так же", это не сработает в стабильных демократиях. Там другой темп принятия решений, более жесткие процедуры, более сложные закупки, более высокие стандарты инклюзивности и доказательности. Но если переформулировать – "мы имеем решения, которые прошли экстремальный стресс-тест", – тогда акцент меняется.

Стабильным странам не надо копировать украинский стиль управления во время кризисов. Им интереснее взять из него то, что работает: архитектурную устойчивость, быстрое масштабирование, непрерывность услуг, дизайн кризисных сценариев, киберустойчивость, цифровое взаимодействие с миллионами граждан – в том числе с теми, кто вынужденно находится за рубежом,

– говорит специалист.

Практический ответ на этот вызов – "двухскоростная" модель. Украинская скорость в прототипировании и запуске плюс европейская глубина в аудите, документации, privacy impact assessment, кибербезопасности, accessibility и долгосрочном сопровождении. Именно так военный опыт превращается из потенциального слабого места в доказательство надежности.

Когда скорость становится проблемой?

Но "турборежим" имеет и обратную сторону. Наиболее показательный пример – COVID-сертификаты в Действии. Сервис запустили быстро и масштабировали на миллионы пользователей, но проблема возникла на уровне данных: не все медицинские записи были внесены корректно, часть ошибок появлялась из-за нагрузки на врачей, людям нужны были офлайн-точки помощи, государству пришлось открывать пункты поддержки и дорабатывать алгоритмы исправления.

Другой, более чувствительный кейс – Резерв+. Сервис получил большую нагрузку с первых часов после запуска, но в таких системах критическим становится качество данных: неправильные персональные данные, статусы, бронирования. Министерство обороны позже отдельно расширяло категории онлайн-исправления.

Проблема не в том, что скорость плохая. Проблема в том, что скорость должна идти вместе с тремя вещами: качественными реестрами, механизмом исправления ошибок и понятной ответственностью за поддержку после запуска,

– говорит Корнеев.

Именно это он и называет вызовом институционального постоянства. Для внутреннего использования "турборежим" дал Украине уникальное преимущество. Но для экспорта и долгосрочного развития его надо совместить с документированными процессами, аудитом и сервисной поддержкой – иначе то, что является силой дома, становится аргументом против на международном рынке.

Почему украинские компании выходят на международный рынок медленнее, чем могли бы?

Kitsoft и Strimco – пока что скорее исключение, чем правило. Международный реестр убытков является уникальным кейсом, связанным с войной, международным правом и Советом Европы: не каждая компания получит проект такого масштаба и политического веса. В то же время сам факт, что украинские компании уже начинают выходить за пределы роли локальных подрядчиков, – это тенденция.

Платформа GovTech Ocean отображает более 250 решений, GovTech Alliance Ukraine объединяет компании, работающие над международными партнерствами. Но между "имеет govtech-экспертизу" и "имеет подтвержденные международные внедрения" – большая разница. Реалистично сейчас речь идет о небольшой группе игроков, которые могут показывать не только украинские кейсы, но и внешние пилоты, каталоги, офисы или партнерства.

Украинские компании часто имеют сильную delivery-экспертизу, но еще не всегда имеют продуктовую упаковку: англоязычную документацию, pricing, security papers, референс-архитектуру, кейсы, sales-команды,

– констатирует Корнеев.

К этому добавляются и структурные барьеры: государственные закупки в других странах длинные и консервативные, нужны локальные партнеры, юридическое присутствие, сертификации, соответствие GDPR, NIS2 и eIDAS, а на рынке давно работают крупные международные интеграторы с устоявшимися отношениями с правительствами.

Именно для преодоления этих барьеров запускаются Центр цифровых компетенций, GovTech Alliance Ukraine, Global Government Technology Centre Kyiv и платформа Digital State UA. Их цель – сделать международный выход не случайным успехом отдельных компаний, а системным процессом.

Готовы ли украинские продукты к требованиям ЕС?

Ответ на этот вопрос: все более готовы, но не автоматически и не для каждой страны.

Украинские решения уже проверяются как минимум по нескольким регуляторным рамкам: GDPR, eIDAS 2.0, Interoperable Europe Act, NIS2, Data Governance Act, AI Act. Украина активно движется к членству в ЕС и проактивно внедряет соответствующие требования. В рамках DT4UA ведется работа над совместимостью украинских цифровых сервисов с европейскими стандартами, развитие интероперабельности и трансграничных услуг.

Украинские govtech-продукты уже имеют высокую регуляторную релевантность для ЕС, но экспорт требует не копипаста, а compliance-by-design и локальной юридической адаптации,

– подчеркивает Корнеев.

Для каждого конкретного продукта на европейском рынке придется ответить на целый перечень вопросов: где хранятся данные, кто является controller и processor, есть ли DPIA, как система интегрируется с местными реестрами, проходит ли procurement-требования, доступна ли для людей с инвалидностью. Это не препятствие, а стандартная процедура – но ее надо пройти.

Что евроинтеграция сделает с украинским govtech?

Вступление в ЕС – если и когда оно состоится – изменит характер украинского govtech радикальнее, чем любое партнерство или грант.

Обратите внимание! Сейчас Украина проходит скрининг по Разделу 10 – это десятки тем: Digital Services Act, Digital Markets Act, открытые данные, кибербезопасность, AI, электронная идентификация, роуминг. Это означает, что продукты будут вынуждены лучше документировать архитектуру, процессы разработки, безопасность, обработку данных и поддержку. Для культуры "турборежима" это может казаться замедлением.

Евроинтеграция сделает украинский govtech менее героическим и более институциональным. Это хорошо для массового экспорта,

– говорит Корнеев.

В то же время евроинтеграция открывает практические возможности: участие в трансграничных цифровых сервисах, проектах Digital Europe, пилотах цифровой идентичности, программах интероперабельности. Вступление в ЕС не сломает украинские подходы – он заставит их созреть. Меньше зависимости от конкретных команд и больше от стандартов, правил и повторяющихся моделей. Именно это нужно, чтобы отдельные кейсы превратились в настоящий экспортный сектор.

Какие решения незаслуженно остаются в тени?

Дія и ProZorro – самые известные украинские govtech-бренды на международном уровне. Но экосистема значительно шире. GovTech Ocean уже отражает более 250 решений, и многие из них имеют серьезный экспортный потенциал, о котором почти не говорят.

Первый кандидат – является Черга. Управление потоками на границе, логистика, прозрачная очередь, минимум человеческого фактора – для Европы этот сервис оказался гораздо более понятным, чем можно было ожидать. Diia.Engine и low-code подходы к госсервисам – другой недооцененный актив. Не как бренд, а как "фабрика" для быстрого создания реестров и услуг, которая сокращает время запуска и снижает зависимость от одного подрядчика.

Большие страны часто забывают, что цифровое государство – это не только центральное приложение, но и тысячи точек предоставления услуг на местах. Именно такие системы могут быть интересными для стран с сильной региональной или муниципальной структурой, как Германия,

– отмечает специалист.

Отдельно он выделяет секторальные решения, которые редко попадают в международную дискуссию: медицинские реестры, ветеранские сервисы, электронные лицензии, платформы для гуманитарной и энергетической помощи. Опыт, накопленный в этих сферах за последние годы, не имеет аналогов – и спрос на него может оказаться неожиданно широким.

