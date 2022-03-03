"Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском
Источник:Time
Циническая и вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Международная пресса активно освещает все события в Украине.
На обложке одного из самых известных изданий мира появилась надпись на украинском языке. Речь идет о журнале Time.
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Слова Зеленского на обложке Time
Журнал обнародовал статью под названием "Как Владимир Зеленский защищает Украину и объединяет мир". Обложку издания украсил флаг Украины с красноречивой надписью:
Жизнь победит смерть, а мир – тьму.
Украинский язык – на обложке Time / Фото Time
Это слова Зеленского из его речи в Европарламенте 1 марта.
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