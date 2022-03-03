"Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском

3 марта 2022 , 04:11
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Источник:

Time

Циническая и вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Международная пресса активно освещает все события в Украине.

На обложке одного из самых известных изданий мира появилась надпись на украинском языке. Речь идет о журнале Time.

Стоит отметить Скажите командованию, что хотите жить, – Зеленский обратился с призывом к оккупантам из России

Слова Зеленского на обложке Time

Журнал обнародовал статью под названием "Как Владимир Зеленский защищает Украину и объединяет мир". Обложку издания украсил флаг Украины с красноречивой надписью: 

Жизнь победит смерть, а мир – тьму.


Украинский язык на обложке Time / Фото  Time

Это слова Зеленского из его речи в Европарламенте 1 марта.

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Автор: Віта Свірневська