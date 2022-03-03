"Жизнь победит смерть": на обложке TIME появились слова Зеленского на украинском

Циническая и вероломная война России против Украины всколыхнула весь мир. Международная пресса активно освещает все события в Украине.

На обложке одного из самых известных изданий мира появилась надпись на украинском языке. Речь идет о журнале Time.

Стоит отметить Скажите командованию, что хотите жить, – Зеленский обратился с призывом к оккупантам из России

Слова Зеленского на обложке Time

Журнал обнародовал статью под названием "Как Владимир Зеленский защищает Украину и объединяет мир". Обложку издания украсил флаг Украины с красноречивой надписью:

Жизнь победит смерть, а мир – тьму.



Украинский язык – на обложке Time / Фото Time

Это слова Зеленского из его речи в Европарламенте 1 марта.