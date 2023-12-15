В Севастополе оккупанты уничтожают бывший украинский военный корабль. Об этом стало известно 15 декабря.

Смотрите также Путин может остановить так называемую СВО: военный смотр от Свитана

Оккупанты разбирают корвет "Луцк"

В Севастополе заявили, что украинский военный корабль "Луцк" разбирают на части.

Местные СМИ отмечают, что боевой корабль уже лишился практически всех надстроек. В настоящее время разбирают носовую часть корабля.

Корвет "Луцк" – многоцелевой корабль прибрежного действия ВМС Украины. Его спуск на воду состоялся в мае 1993 года, он находился в бухте Севастополя.



Оккупанты разбирают украинский корабль / Фото с телеграмм "Крым.Реалии"

Россияне разбирают захваченный украинский корвет "Луцк" / Фото телеграмм "Крым.Реалии"

20 марта 2014 года "Луцк" был захвачен русскими военными.

Блокировка корабля "Луцк" в 2014 году: что известно