У Севастополі окупанти знищують колишній український військовий корабель. Про це стало відомо 15 грудня.

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Окупанти розбирають корвет "Луцьк"

У Севастополі заявили, що український військовий корабель "Луцьк" розбирають на частини.

Місцеві ЗМІ зазначають, що бойовий корабель вже втратив практично всі надбудови. Наразі розбирають носову частину корабля.

Корвет "Луцьк" – багатоцільовий корабель прибережної дії ВМС України. Його спуск на воду відбувся у травні 1993 року, він перебував у бухті Севастополя.



Окупанти розбирають український корабель / Фото з телеграм "Крым.Реалии"

Росіяни розбирають захоплений український корвет "Луцьк" / Фото телеграм "Крым.Реалии"

20 березня 2014 року "Луцьк" був захоплений російськими військовими.

Блокування корабля "Луцьк" у 2014 році: що відомо