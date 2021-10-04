Украинский ледокол "Джеймс Кларк Росс" вошел в Черное море – атмосферные фото
Источник:твиттер Yörük Işık
Научно-исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс", который принадлежит Украинскому национальному антарктическому научному центру, вошел в Черное море. Ледокол направляется в Одессу.
Корабль отправился из датского порта во Фредериксгавене 18 сентября 2021 года. Он совершил транзит через Босфор в Черное море на пути в Одессу.
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"Джеймс Кларк Росс" направляется в Одессу
По информации Национального антарктического научного центра, ледокол отправился в путь под сине-желтым флагом. Его перерегистрировали, застраховали и получили радиопозывные.
Ледокол отправился в Украину из датского порта / Фото Oguz Eroguz
На борту флагмана находится украинский капитан Олег Новосильный. Ему помогает британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.Справка. RRS James Clark Ross построили в 1990 году для Британской антарктической службы. Его назвали в честь британского моряка и полярного исследователя Джеймса Кларка Росса.
На борту находятся 2 капитана / Фото Oguz Eroguz
В Украину ледокол плыл почти 3 недели. Судно преодолело Северное, Средиземное и Черное море. Согласно данным на сайте Marine Traffic, в порт Одессы ледокол прибудет 5 октября.
В порт в Одессе ледокол прибудет 5 октября / Фото Национального антарктического научного центра
"В Одессе, после завершения всех нужных формальностей, состоится официальное представление судна и будет сообщено его новое название", – отметили в научном центре.
В Одессе перерегистрируют ледокол / Фото Oguz Eroguz
Украина купила ледокол: что известно
- Легендарный ледокол "Джеймс Кларк Росс" Украина купила у Великобритании. Акт о купле-продаже подписали 19 августа 2021 года.
- Стоимость покупки для украинских ученых составляет 5,3 миллиона долларов. Кроме самого ледокола, за эту сумму приобрели 2 моторных лодки и наполнили бак горючим.
- На этом судне планируют исследовать Мировой океан. Ученые смогут работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, а также оно поможет с логистикой на станции "Академик Вернадский".
Украинцам официально продемонстрируют новое судно / Фото Oguz Eroguz
Текст публикации в твиттере @YorukIsik:
Полярное научно-исследовательское судно "Джеймс Кларк Росс" Украинского национального антарктического научного центра, которое является частью Министерства образования и науки Украины, осуществило транзит через Босфор в направлении Черного моря на пути из Фредериксгавена в Одессу.