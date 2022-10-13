Депутаты Европарламента 13 октября провели голосование за кандидатов на премию Сахарова. Они выбрали тройку финалистов.

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Храбрый украинский народ вошел в список финалистов премии Сахарова

В финал премии Сахарова 2022 года за свободу мнения вошли 3 номинанта. Политические лидеры Европарламента определят победителя 19 октября.

Среди финалистов:

народ Украины в лице президента Владимира Зеленского;

Джулиан Ассанж – журналист и основатель WikiLeaks;

Колумбийская комиссия правды.

Украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но каждый день он также борется за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях боев,

– отметили в описании номинации.

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Номинация народа Украины и Владимира Зеленского на премию Сахарова: что известно

Группа Европейской народной партии (ЕНП) выдвинула предложение наградить отличием имени Андрея Сахарова в этом году смелый украинский народ в лице президента страны Владимира Зеленского. Следует отметить, что эта политическая группа поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Депутат Европарламента, вице-глава группы ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене подчеркнула, что украинцы защищают европейские ценности ежедневно на поле боя. Именно поэтому, по ее мнению, премию "За свободу мысли" должен получить храбрый украинский народ.

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