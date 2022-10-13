Депутати Європарламенту 13 жовтня провели голосування за кандидатів на премію Сахарова. Вони обрали трійку фіналістів.

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Хоробрий український народ увійшов до списку фіналістів премії Сахарова

До фіналу премії Сахарова 2022 року за свободу думки увійшли 3 номінантів. Політичні лідери Європарламенту визначать переможця 19 жовтня.

Серед фіналістів:

Народ України в особі президента Володимира Зеленського;

Джуліан Ассанж – журналіст та засновник WikiLeaks;

Колумбійська комісія правди.

Український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але щодня він також бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях боїв,

– зазначили в описі номінації.

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Номінація народу України та Володимира Зеленського на премію Сахарова: що відомо

Група Європейської народної партії (ЄНП) висунула пропозицію нагородити цьогорічною відзнакою імені Андрія Сахарова сміливий український народ в особі президента країни Володимира Зеленського. Варто зазначити, що ця політична група підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Депутатка Європарламенту, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене підкреслила, що українці захищають європейські цінності щодня на полі бою. Саме тому, на її думку, премія "За свободу думки" повинна дістатися хороброму українському народу.

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