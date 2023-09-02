Украина может построить абсолютно непробиваемую систему обороны, при которой не будет зависеть от союзников. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что для этого нужно примерно 10 лет.
Смотрите также Украина получит антидроновые системы Slinger: как они помогут защитникам
Станем такими, как Израиль
К безопасности своей страны следует относиться максимально внимательно. После войны Украине минимально нужно 5 лет, чтобы построить такую оборону, чтобы ни один российский диктатор даже не думал о наступлении.
А через 10 лет мы способны стать такими, как Израиль, чтобы любой удар о нас заканчивался сломанной рукой или ногой для агрессора,
– сказал экс-командир роты батальона "Айдар".
Полномасштабная война многому научила нас, а прежде всего тому, что к ней всегда надо быть готовым. Также важно помнить, что мир достаточно прагматичен, поэтому нужно учиться самостоятельности и ни от кого не зависеть.
"Мы большая страна с мощной оборонной промышленностью. Сегодня она немного устарела и частично разрушена войной, но мы способны ее модернизировать. Сможем сами себя обеспечить, если не всеми видами боевой техники, то большей частью, и полностью обеспечить себя боеприпасами, что критически важно", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".
Евгений Дикий рассказал о развитии оборонных возможностей Украины: смотрите видео
На оборонпроме не экономят
Для того чтобы развить оборонный потенциал, над этим нужно работать и ни в коем случае не экономить.
Даже после войны нам надо понимать, что пока будет существовать ностальгирующая по имперскому статусу Россия, до тех пор нам нельзя расслабляться, а значительную часть бюджета направлять на оборону,
– подчеркнул Евгений Дикий.
Он также добавил, что развитие оборонной промышленности, а не просто закупка готовых образцов, может стать для Украины мощным двигателем для экономики и технологического развития. Так же, как сейчас мы технологически развиваемся благодаря работе с дронами.
Военная помощь Украине: последние новости
- Украина продолжает получать военную помощь от международных партнёров. Недавно американские СМИ сообщили, что от США наше государство может получить первые снаряды с обедненным ураном. Эти боеприпасы могут использоваться в паре с американскими танками Abrams.
- Минобороны США также объявило о заказе партии ракет "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которые передадут Украине. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.
- Украинские военные уже завершили обучение на американских танках. Первые 10 Abrams наше государство может получить уже в сентябре. В общей сложности предусмотрены поставки в Украину 31 танка.