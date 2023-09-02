Украина может построить абсолютно непробиваемую систему обороны, при которой не будет зависеть от союзников. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, отметив, что для этого нужно примерно 10 лет.

Смотрите также Украина получит антидроновые системы Slinger: как они помогут защитникам

Станем такими, как Израиль

К безопасности своей страны следует относиться максимально внимательно. После войны Украине минимально нужно 5 лет, чтобы построить такую оборону, чтобы ни один российский диктатор даже не думал о наступлении.

А через 10 лет мы способны стать такими, как Израиль, чтобы любой удар о нас заканчивался сломанной рукой или ногой для агрессора,

– сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Полномасштабная война многому научила нас, а прежде всего тому, что к ней всегда надо быть готовым. Также важно помнить, что мир достаточно прагматичен, поэтому нужно учиться самостоятельности и ни от кого не зависеть.

"Мы большая страна с мощной оборонной промышленностью. Сегодня она немного устарела и частично разрушена войной, но мы способны ее модернизировать. Сможем сами себя обеспечить, если не всеми видами боевой техники, то большей частью, и полностью обеспечить себя боеприпасами, что критически важно", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Евгений Дикий рассказал о развитии оборонных возможностей Украины: смотрите видео

На оборонпроме не экономят

Для того чтобы развить оборонный потенциал, над этим нужно работать и ни в коем случае не экономить.

Даже после войны нам надо понимать, что пока будет существовать ностальгирующая по имперскому статусу Россия, до тех пор нам нельзя расслабляться, а значительную часть бюджета направлять на оборону,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Он также добавил, что развитие оборонной промышленности, а не просто закупка готовых образцов, может стать для Украины мощным двигателем для экономики и технологического развития. Так же, как сейчас мы технологически развиваемся благодаря работе с дронами.

Военная помощь Украине: последние новости