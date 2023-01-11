Возвращение из России наших людей: украинский омбудсмен встретился с Эрдоганом
Источник:Дмитрий Лубинец
В рамках визита в Анкару украинский омбудсмен встретился с президентом Турции. Дмитрий Лубенец обсудил с Реджепом Эрдоганом ряд важных вопросов.
В частности, говорили о возвращении из России украинских военных и гражданских, а еще о "узниках Кремля". Об этом информирует 24 Канал.
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Детали встречи украинского омбудсмена с Эрдоганом
Лубинец отметил, что обсудил с Эрдоганом возвращение из России домой наших тяжелораненых военнослужащих. Также говорили о политзаключенных "пленниках Кремля".
Кроме того, на встрече говорили о возвращении гражданских, отбывающих большие тюремные сроки с 2014 года на территории государства-агрессора и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Обратили внимание на важность найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, находящихся в тюрьмах России,
– подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.
Дмитрий Лубинец поблагодарил Эрдогана и весь народ Турции за неизменную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.
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Кратко об итогах встречи с российским омбудсменом
- Дмитрий Лубинец в Анкаре провел две встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
- Говорили об обмене пленными и тяжелоранеными. Кроме того, обсудили возвращение наших детей.
- Также омбудсмен отметил, что поднял вопрос о невыполнении Россией Женевских конвенций по обращению с военнопленными.
- Кстати, на встрече также был главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.