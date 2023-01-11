Возвращение из России наших людей: украинский омбудсмен встретился с Эрдоганом

В рамках визита в Анкару украинский омбудсмен встретился с президентом Турции. Дмитрий Лубенец обсудил с Реджепом Эрдоганом ряд важных вопросов.

В частности, говорили о возвращении из России украинских военных и гражданских, а еще о "узниках Кремля". Об этом информирует 24 Канал.

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Детали встречи украинского омбудсмена с Эрдоганом

Лубинец отметил, что обсудил с Эрдоганом возвращение из России домой наших тяжелораненых военнослужащих. Также говорили о политзаключенных "пленниках Кремля".

Кроме того, на встрече говорили о возвращении гражданских, отбывающих большие тюремные сроки с 2014 года на территории государства-агрессора и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Обратили внимание на важность найти юридический механизм, который поможет вернуть домой всех гражданских заложников, находящихся в тюрьмах России,

– подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Дмитрий Лубинец поблагодарил Эрдогана и весь народ Турции за неизменную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

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Кратко об итогах встречи с российским омбудсменом