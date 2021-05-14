Несмотря на то, что до президентских и парламентских выборов еще далеко, разговоры о новых политических проектах уже в разгаре. Есть слухи даже о якобы восстановлении так называемой "Партии регионов".

Проект Колесникова

Известно о новом проекте бывшего вице-премьера Бориса Колесникова. Он будет называться "Украина - наш дом".

К теме Экс-регионал Колесников подтвердил, что таки создает новую партию

"Его основная идея – собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса", – сказал Колесников "Радио Свободе".

Он пообещал зарегистрировать проект уже в ближайшие недели.

К слову. Колесников уже побывал и в правительстве Азарова и трижды избирался в Верховную Раду от "Партии регионов". Он также является бизнесменом и соратником олигарха Рината Ахметова.

Поговаривают, что новую политсилу Колесников создает вместе с самым богатым украинцем – Ахметовым. Кстати, и сам Ахметов впервые за длительное время "засветился" на телевидении. Правда, говорил о футболе.

• Проект будет олигархический, – политолог

Специалисты по пальцам пересчитали вероятные характеристики будущей политсилы. В частности, политолог Николай Давыдюк не верит в честные намерения.

Понятно, что проект будет сугубо олигархический. Правые, консерваторы, с легкой пророссийской позицией. Ставка будет на то, что это партия бизнеса, крупного бизнеса, экспортеров,

- сказал Давидюк.

По словам политолога Владимира Фесенко, Борис Колесников – не единственный, у кого есть желание возродить "Партию регионов",

"Под новым названием, возможно, с некоторыми другими лицами. Вот для них "Партия регионов" – это партийный идеал. Скорее всего, будет состоять из представителей тех элит, которые сейчас не находятся во власти", – отметил Фесенко.

• Где будут искать голоса

Политологи предположили, что новая партия будет искать голоса на выборах, в частности, среди разочарованного электората ОПЗЖ и избирателей "Слуги народа". Они будут убеждать, что "опытные лица" лучше, чем новые.

Альянс Разумкова, Кличко и Гройсмана

На избирателей президентской партии, как говорят последние месяцы, вероятно будет покушаться и довольно неожиданный альянс Дмитрия Разумкова, Виталия Кличко и Владимира Гройсмана.

Правда, далеко не все верят в успех такого объединения.

Здесь может быть лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть на себя и не будет работать на интересы другого лидера,

– заметил Фесенко.

В то же время они могут помочь друг другу, ведь Кличко и Разумков имеют хороший личный уровень доверия, а партия Гройсмана – узнаваемость.

"Эти три человека могут договориться и создать политическую силу, но все зависит от амбиций и от того, кто поступится своими амбициями", – пояснил политтехнолог Богдан Тищенко.

Ребрендинг "Слуги народа"

К ребрендингу, чтобы выстоять при уже растерянной части рейтинга, будет готовиться и "Слуга народа".

"Идеологическое изменение уже происходит. Если говорить о смене вывески, названия, слоганов и ключевых лиц – то вполне ожидаемо, что это будет перед выборами", – рассказал политолог Олег Саакян.

Тогда Зеленский, скорее всего, будет формировать свою новую политическую команду,

– добавил он.

Восстановление "Голоса"

В относительно молодую либеральную нишу тоже будут готовить новый проект, ведь есть спрос. На замену "Самопомочи" в 2019 году пришел на "Голос", который сейчас откровенно теряет электорат из-за внутренних распрей.

Обратите внимание Вакарчук себе не позволял такого, как сейчас делает Рудик, – нардеп из "Голоса" Устинова

Желающих среди лидеров общественного мнения и экспертов попробовать себя в политике хватает.

"Кого-то надо выбрать лидером и найти реально хороший ресурс. Им 100% надо будет среди себя выбрать человека, который уже возьмет на себя ответственность и будет вести партию до конца, а не сделает, как Вакарчук", – отметил Тищенко.