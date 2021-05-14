Попри те, що до президентських та парламентських виборів ще далеко, розмови про нові політичні проєкти вже у розпалі. Є чутки навіть про нібито відновлення так званої "Партії регіонів".

Проєкт Колеснікова

Відомо про новий проєкт ексвіцепрем'єра Бориса Колеснікова. Він матиме назву "Україна – наш дім".

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"Його основна ідея – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу", – сказав Колесніков "Радіо Свободі".

Він пообіцяв зареєструвати проєкт вже у найближчі тижні.

До слова. Колесніков вже побував і в уряді Азарова, і тричі обирався у Верховну Раду від "Партії регіонів". Він також є бізнесменом та соратником олігарха Ріната Ахметова.

Подейкують, що нову політсилу Колесніков створює разом з найбагатшим українцем – Ахметовим. До речі, і сам Ахметов вперше за тривалий час "засвітився" на телебаченні. Щоправда, говорив про футбол.

• Проєкт буде олігархічний, – політолог

Фахівці на пальцях перерахували ймовірні характеристики майбутньої політсили. Зокрема, політолог Микола Давидюк не вірить і чесні наміри.

Зрозуміло, що проєкт буде грубо олігархічний. Праві, консерватори, з легкою проросійською позицією. Ставка буде на те, що це партія бізнесу, великого бізнесу, експортерів,

– сказав Давидюк.

За словами політолога Володимира Фесенка, Борис Колесніков – не єдиний, у кого є бажання відродити "Партію регіонів",

"Під новою назвою, можливо, з деякими іншими обличчями. От для них "Партія регіонів" – це партійний ідеал. Скоріше, складатиметься з представників тих еліт, які зараз не перебувають у владі", – зауважив Фесенко.

• Де шукатимуть голоси

Політологи припустили, що нова партія шукатиме голоси на виборах, зокрема, серед розчарованого електорату ОПЗЖ та виборців "Слуги народу". Вони переконуватимуть, що "досвідчені обличчя" кращі, ніж нові.

Альянс Разумкова, Кличка і Гройсмана

На виборців президентської партії, як подейкують останні місяці, ймовірно зазіхатиме і досить несподіваний альянс Дмитра Разумкова, Віталія Кличка і Володимира Гройсмана.

Щоправда, далеко не всі вірять в успіх такого об'єднання.

Тут може бути лебідь, рак і щука. Кожен тягнутиме на себе і не буде працювати на інтереси іншого лідера,

– зауважив Фесенко.

Водночас вони можуть допомогти одне одному, адже Кличко і Разумков мають хороший особистий рівень довіри, а партія Гройсмана – впізнаваність.

"Ці три особи можуть домовитись і створити політичну силу, але все залежить від амбіцій і від того, хто поступиться своїми амбіціями", – пояснив політтехнолог Богдан Тищенко.

Ребрендинг "Слуги народу"

До ребрендингу, аби вистояти при вже розгубленій частині рейтингу, готуватиметься і "Слуга народу".

"Ідеологічна зміна вже відбувається. Якщо говорити про зміну вивіски, назви, слоганів і ключових облич – то цілком очікувано, що це буде перед виборами", – розповів політолог Олег Саакян.

Тоді Зеленський, швидше за все, формуватиме свою нову політичну команду,

– додав він.

Відновлення "Голосу"

У відносно молоду ліберальну нішу теж готуватимуть новий проєкт, адже є попит. На заміну "Самопомочі" у 2019 році прийшов "Голос", який нині відверто втрачає електорат через внутрішні чвари.

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Охочих серед лідерів громадської думки і експертів спробувати себе у політиці не бракує.

"Когось треба обрати лідером і знайти реально хороший ресурс. Їм 100% треба буде посеред себе обрати людину, яка уже візьме на себе відповідальність і буде вести партію до кінця, а не зробить як Вакарчук", – зауважив Тищенко.