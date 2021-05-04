Багаторічний депутат, соратник Ахметова і ексміністр інфраструктури Борис Колесніков створює нову політичну силу. Наразі до її складу вже долучилися люди із колишньої Партії регіонів.

Політик зазначив, що партією він займається самостійно. Презентує нову політичну силу Борис Колесніков протягом наступного місяця.

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Нова партія Колеснікова: яка мета і хто ввійде

Колесніков підтвердив журналістам, що справді займається її створенням, хоч раніше у його пресслужбі цю інформацію заперечили. Колесніков назвав це "непорозумінням".

Партія матиме назву "Україна – наш дім".

Основна ідея проєкту, як стверджує ексрегіонал, – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного, сфери ІТ, медицини, освіти, соціальної, малого та середнього бізнесу. Мета – заповнити дефіцит професіоналів, який гостро відчувається.

Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей і політична сила, над якою я працюю, готова їх запропонувати,

– розповів Колесніков.

За його словами, презентація цієї політичної сили відбудеться протягом наступних 30 днів, і вона не буде партією одного регіону. За його словами, у політсили є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра.

Щодо прізвищ людей, які увійдуть до нової політсили, Колесніков наразі відмовився їх називати. Втім, зазначив: з ОПЗЖ поки нікого немає.

З "Опозиційного блоку" у партії поки що немає нікого, а з "Партії регіонів" – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді,

– сказав він.

Він також додав, що основна мета його політсили – "менше номенклатурщини – більше свободи".

Що відомо про Колеснікова? Він був секретарем президії Партії регіонів, нардеп трьох скликань, колишній віце-прем'єр-міністр України та колишній міністр інфраструктури в уряді Миколи Азарова. Один з тих, хто відповідав за підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

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