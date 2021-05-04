Многолетний депутат, соратник Ахметова и экс-министр инфраструктуры Борис Колесников создает новую политическую силу. Сейчас к ее составу уже присоединились люди из бывшей Партии регионов.

Политик отметил, что партией он занимается самостоятельно. Презентует новую политическую силу Борис Колесников в течение следующего месяца.

Ранее Ахметов ответил на упреки о влиянии на ряд нардепов

Новая партия Колесникова: какая цель и кто войдет

Колесников подтвердил журналистам, что действительно занимается ее созданием, хотя ранее в его пресс-службе эту информацию опровергли. Колесников назвал это "недоразумением".

Партия будет называться "Украина – наш дом".

Основная идея проекта, как утверждает экс-регионал, – собрать лучших людей из всех сфер: промышленной и аграрной, сферы ІТ, медицины, образования, социальной, малого и среднего бизнеса. Цель – восполнить дефицит профессионалов, который остро ощущается.

Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить,

– рассказал Колесников.

По его словам, презентация этой политической силы состоится в течение следующих 30 дней, и она не будет партией одного региона. По его словам, у политсилы есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода и Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра.

Относительно фамилий людей, которые войдут в новую политсилу, Колесников пока отказался их называть. Впрочем, отметил: из ОПЗЖ пока никого нет.

Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" – несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде,

– сказал он.

Он также добавил, что основная цель его политсилы – "меньше номенклатурщины – больше свободы".

Что известно о Колесникове? Он был секретарем президиума Партии регионов, нардеп трех созывов, бывший вице-премьер-министр и бывший министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова. Один из тех, кто отвечал за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Колесников и новая партия: что было раньше