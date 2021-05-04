Экс-регионал Колесников подтвердил, что таки создает новую партию
Многолетний депутат, соратник Ахметова и экс-министр инфраструктуры Борис Колесников создает новую политическую силу. Сейчас к ее составу уже присоединились люди из бывшей Партии регионов.
Источник:"Радио Свобода"
Политик отметил, что партией он занимается самостоятельно. Презентует новую политическую силу Борис Колесников в течение следующего месяца.
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Новая партия Колесникова: какая цель и кто войдет
Колесников подтвердил журналистам, что действительно занимается ее созданием, хотя ранее в его пресс-службе эту информацию опровергли. Колесников назвал это "недоразумением".
Партия будет называться "Украина – наш дом".
Основная идея проекта, как утверждает экс-регионал, – собрать лучших людей из всех сфер: промышленной и аграрной, сферы ІТ, медицины, образования, социальной, малого и среднего бизнеса. Цель – восполнить дефицит профессионалов, который остро ощущается.
Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить,
– рассказал Колесников.
По его словам, презентация этой политической силы состоится в течение следующих 30 дней, и она не будет партией одного региона. По его словам, у политсилы есть специалисты и из Львова, и из Ужгорода и Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра.
Относительно фамилий людей, которые войдут в новую политсилу, Колесников пока отказался их называть. Впрочем, отметил: из ОПЗЖ пока никого нет.
Из "Оппозиционного блока" в партии пока нет никого, а из "Партии регионов" – несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде,
– сказал он.
Он также добавил, что основная цель его политсилы – "меньше номенклатурщины – больше свободы".
Что известно о Колесникове?
Он был секретарем президиума Партии регионов, нардеп трех созывов, бывший вице-премьер-министр и бывший министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова. Один из тех, кто отвечал за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
Колесников и новая партия: что было раньше
- В конце апреля в СМИ появилась информация о том, украинский олигарх Ахметов намерен создать собственную партию.
- Мол, его окружение раздумывает над тем, чтобы отмежеваться от ОПЗЖ.
- Основу новой политсилы должны были бы якобы составить молодые люди.
- Впрочем, и Ахметов, и Колесников эту информацию опровергли.
- Как отметил Ахметов, круг его интересов пока ограничивается лишь несколькими сферами: бизнесом, благотворительностью и футболом.
- Похожую ряд интересов назвал и Колесников: хоккей, бизнес и благотворительность.
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