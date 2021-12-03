Украинский посол призвал Шольца выставить Путину "каталог санкций"

Украинский посол в Германии публично обратился к Олафу Шольцу, который скоро займет должность канцлера страны. Андрей Мельник призвал политика выставить российскому президенту "каталог санкций".

Дипломат уточнил, что речь идет об ограничениях, которые введут против Москвы в случае нового вторжения в Украину. Ведь риски такого развития событий значительно выросли в течение последних недель.

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Речь идет о выживании Украины, – Мельник

Украинский посол убежден, чтобы предотвратить российскую агрессию, следует подготовить что-то более масштабное, чем "просто предупредительные слова от немецких властей". По словам Мельника, Шольц должен подготовить "жесткий каталог карательных мер" и выставить его Путину до 8 декабря. Именно в этот день политик официально станет канцлером Германии.

Речь идет о выживании Украины как независимого государства. Потому что Путин лишает нас права на существование. Он стремится разрушить украинскую государственность,

– подчеркнул дипломат.

К чему призвал украинский посол

Мельник пояснил, что может "привести Путина в чувство" и вовремя предотвратить новую войну в центре Европы. По его мнению, это только явная угроза со стороны нового федерального правительства. Дипломат уточнил, что под жесткими санкциями подразумевает:

полное отстранение России от всех международных организаций;

эмбарго на весь импорт российского газа, сырой нефти и угля;

полный запрет немецких инвестиций в Россию;

заморозка российских госактивов за рубежом, в частности банковских счетов;

отключение России от системы международных платежных операций SWIFT

Предварительные заявления посла Андрея Мельника

Накануне дипломат напомнил Германии о компенсации за утраченные в годы Второй мировой культурные ценности. Он подчеркнул, что Украина имеет на нее право. Посол уточнил, что за время войны из нашей страны исчезли 0,5 миллиона ценных музейных экспонатов; 46 миллионов архивных материалов и 50 миллионов книг.

В ноябре Мельник отмечал, что опасность нового вторжения России в Украину после 2014 года еще не была такой высокой, как сейчас. Он призвал согласовать в новом коалиционном соглашении болезненные санкции против Москвы, например – эмбарго на импорт российской нефти и газа.

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