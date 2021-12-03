Дипломат уточнив, що мовиться про обмеження, які запровадять проти Москви у разі нового вторгнення в Україну. Адже ризики такого розвитку подій значно зросли протягом останніх тижнів.

Читайте також "Північний потік-2" не запрацює ще щонайменше пів року, – посол Німеччини

Мовиться про виживання України, – Мельник

Український посол переконаний, аби запобігти російській агресії, слід підготувати щось масштабніше, ніж "просто попереджувальні слова від німецької влади". За словами Мельника, Шольц повинен підготувати "жорсткий каталог каральних заходів" й виставити його Путіну до 8 грудня. Саме у цей день політик офіційно стане канцлером Німеччини.

Мовиться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність,

– наголосив дипломат.

До чого закликав український посол

Мельник пояснив, що може "привести Путіна до тями" та вчасно запобігти новій війні у центрі Європи. На його думку, це тільки явна загроза з боку нового федерального уряду. Дипломат уточнив, що під жорсткими санкціями має на увазі:

повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій;

ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля;

повна заборона німецьких інвестицій в Росію;

заморожування російських держактивів за кордоном, зокрема – банківських рахунків;

відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT

Попередні заяви посла Андрія Мельника

Напередодні дипломат нагадав Німеччині про компенсацію за втрачені у роки Другої світової культурні цінності. Він підкреслив, що Україна має на неї право. Посол уточнив, що за час війни з нашої країни зникли 0,5 мільйона цінних музейних експонатів; 46 мільйонів архівних матеріалів та 50 мільйонів книг.

У листопаді Мельник наголошував, що небезпека нового вторгнення Росії в Україну після 2014 року ще не була такою високою, як зараз. Він закликав узгодити в новій коаліційній угоді болісні санкції проти Москви, наприклад – ембарго на імпорт російської нафти та газу.

Новий канцлер Німеччини та його політика щодо України: що відомо – дивіться відео 24 каналу