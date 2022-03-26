Украинский ребенок спросил у Байдена, выживут ли его брат и папа

26 марта 2022 , 20:20
Читати новину українською

Американский президент Джо Байден с официальным визитом посетил Польшу. Он побывал на стадионе, где находятся украинские беженцы.

Об этом Байден рассказал 26 марта. Он общался с украинцами.

К теме  Убийство детей и бомбардировка городов – это не поступки великого государства, – Байден о действиях России

"Я видел слезы на глазах матерей, я видел их детей, которые не знали плакать или улыбаться. Маленькая девочка на английском сказала: "Господин президент, выживут ли мой брат и мой папа?",  –  рассказал Байден.

Поражен щедростью поляков

Президент отметил, что родные беженцев остались в Украине защищать свой дом. Он подчеркнул, что ему даже не нужно было разговаривать на украинском, чтобы испытывать эмоции и боль людей, бежавших от войны.

Мы все молимся, чтобы страдания были временными. Чтобы то, что они сейчас чувствуют, чтобы эта глубокая тоска их покинула,
– сказал Байден.

Он добавил, что поражен щедростью жителей Варшавы и всех граждан Польши, которые открывают свое сердце и дом для украинцев.

Интересно – митинг в поддержку Украины в Варшаве: смотрите видео

 

Автор: Марія Масюк