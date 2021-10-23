Не на шутку возмутилась главная российская пропагандистка Ольга Скабеева. В эфире она заметила, что сожженная Москва – это прекрасный сон для каждого украинца.

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Скабеева заявила, что украинские патриоты греют себя мыслями о сожженной Москве.

Наверное, слушая незатейливую песню, Зеленскому становится немного теплее и не так обидно за отсутствие газа,

– сказала пропагандистка.

После этой реплики в эфире "Россия 1" транслировали фрагмент комедийного выступления проекта "Наши без Раши". Именно на нем Илья Клым в образе лидера группы "Океан Эльзы" под мотив одной из песен этой команды исполнил песню о сожженной Москве.

Пропагандисты не оценили песню о сожженной Москве: смотрите видео

На реакцию пропагандистов уже отреагировал сам Илья Клым.

Пусть здесь еще блеснет костер от московитских задниц! Боюсь представить, что ветер натворит на тех пожарищах после премьеры нового сезона "Наши без Раши",

– написал мужчина.

Он также поблагодарил всех за поддержку контента и подчеркнул: "борьба продолжается!".

Интересно! 22 октября в Москве обрушилась стена Кремля. Произошло это из-за сильных порывов ветра. Люди уже окрестили ветер "бандеровским", а инцидент в Москве назвали осуществлением мечты миллионов украинцев.