Не на жарт обурилася головна російська пропагандистка Ольга Скабєєва. В ефірі вона зауважила, що спалена Москва – це прекрасний сон для кожного українця.

Важливо Чергова ганьба Москви: російських шпигунів вигнали з НАТО, ЗСУ блискуче впіймали окупанта

Скабєєва заявила, що українські патріоти гріють себе думками про спалену Москву.

Напевно, слухаючи невигадливу пісню, Зеленському стає трохи тепліше і не так образливо за відсутність газу,

– сказала пропагандистка.

Після цієї репліки в ефірі "Росія 1" транслювали фрагмент комедійного виступу проєкту "Наші без Раші". Саме на ньому Ілля Клим в образі лідера гурту "Океан Ельзи" під мотив однієї з пісень цієї команди виконав пісню про спалену Москву.

Пропагандисти не оцінили пісню про спалену Москву: дивіться відео

На реакцію пропагандистів вже відреагував сам Ілля Клим.

Хай тут ще блисне ватра від московитських дуп! Боюсь уявити, що вітер натворить на тих згарищах після прем‘єри нового сезону "Наші без Раші",

– написав чоловік.

Він також подякував усім за підтримку контенту і наголосив: "боротьба триває!".

Цікаво! 22 жовтня у Москві обвалилася стіна Кремля. Сталося це через сильні пориви вітру. Люди вже охрестили вітер "бандерівським", а інцидент в Москві назвали здійсненням мрій мільйонів українців.