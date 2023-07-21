Удар, огонь в кабине – и все: эпическая история, как украинский штурман выжил после сбития Су-24

Украинский штурман бомбардировщика Су-24 Сергей Вербицкий выжил после сбития самолета. Вербицкому пришлось выбираться из логова оккупантов, минуя минные поля.

Всего, по словам 37-летнего штурмана, у него 13 боевых вылетов. Именно во время 13-го вылета оккупанты поразили его бомбардировщики.

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Экипаж решил идти до конца, несмотря на угрозу враждебной ПВО

"Удар, огонь в кабине, дернул ручками и все", – рассказал об ущербе Вербицкий. Герой Украины отметил, что этот полет прошел в марте 2022 года.

Тогда он и пилот, 41-летний Алексей Коваленко, полетели на задание в Изюме на Харьковщине, где двигалось враждебное нашествие.

"Колонна техники была, БТРы, ехала подмога", – вспоминает Вербицкий.

Экипаж бомбардировщика понимал, что это очень опасный вылет, поскольку обойти вражескую ПВО практически невозможно. Приблизительно за 20 километров до цели экипаж решил пойти до конца.

Мы знаем, что мы летим в зону поражения вражеской ПВО. Был выбор отвлечь, и я у кого-то спрашивал километров за 20 до цели: "Лёшь, до конца?" Только махнул головой – "да",

– пересказал события Вербицкий.

Как штурман выжил после сбития самолета

После того, как экипаж выполнил задание, он почти сразу почувствовал удар и увидел пламя. Сергей успел катапультироваться.

Оно, значит, между нами пошло. Я вышел из самолета и дальше у меня открылся парашют. Высота была очень мала, при входе я увидел улетающий и горящий самолет, землю увидел. Успел подумать, успеет ли открыться парашют. Он открылся – и я приземлился,

– рассказал Вербицкий.

После падения штурман оказался на вражеской территории и сознавал, что оккупанты будут его искать. Ему пришлось три часа добираться до своих пешком и минными полями.

Впоследствии оказалось, что у штурмана в результате падения было сломано ребро, однако он не чувствовал боли.

"Время вообще ничего не чувствовал, вообще ничего не болело, словно вообще не катапультировался. Потом начала болеть спина, и в правой стороне, как потом оказалось, было сломано ребро. Это потом, когда до госпиталя доехал. Когда дошел до своих по минным полям, они мне говорят: "Расскажи, как шел". Маршрут тут через лес, тут через поле и к вам пришел. А они на меня посмотрели и говорят: "Там же все заминировано, как ты прошел?" А я как-то шел и не думал, что там могут быть мины", – рассказал штурман.

К сожалению, пилот Алексей Коваленко тогда погиб – он герой Украины посмертно.