Украинский совет церквей призвал закрыть небо или предоставить ПВО для защиты мирного населения

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обнародовал официальное обращение к странам-членам ОБСЕ, ЕС и НАТО. Их призвали принять срочные меры, необходимые для защиты мирного населения Украины.

В заявлении ВСЦиРО говорится, что за время полномасштабной войны России против Украины погибли по меньшей мере 153 ребенка, а более 245 были ранены. Тысячи мирных жителей нашей страны уже пострадали от российских бомбардировок и ракет, направленных на жилые кварталы.

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Обращение Всеукраинского совета церквей

По данным СБУ, российские военные обстреляли около 859 учебных заведений, 83 из них – разрушены полностью. Кроме того, в результате бомбардировок уничтожено минимум 100 производственных предприятий, 150 учреждений здравоохранения и 4,5 тысячи жилых домов, и эти цифры только растут.

Во Всеукраинском совете церквей отметили, что миллионы гражданских разных национальностей и вероисповеданий, которые мирно жили на территории Украины, сейчас столкнулись с гуманитарной катастрофой. Из-за постоянных обстрелов тысячи людей в Киевской области, в Мариуполе и в других регионах нашей страны находятся в блокаде российских войск безо всяких средств к существованию.

Необычайной ценностью является каждая человеческая жизнь, поэтому ВСЦиРО вновь и вновь призывает мировых лидеров, стран-участниц ОБСЕ, НАТО и ЕС принять срочные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины или предоставить украинской армии современные средства ПВО и самолеты-истребители, которые смогут защитить мирных жителей от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков,

– говорится в открытом заявлении Всеукраинского совета церквей.

К слову, кроме этого ВСЦиРО также обратился к руководству России, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народов России. Их призвали принять срочные меры для деблокирования Мариуполя, Бердянска, Херсона и других населенных пунктов Украины, а также для организации гуманитарных коридоров с целью эвакуации жителей оттуда, где продолжаются активные боевые действия.

"Даже во времена самых больших потрясений, войн и споров, нельзя забывать о человечности и милосердии", – подчеркнули во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций.

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