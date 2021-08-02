Впервые не наблюдатели: украинский корабль прибыл в Румынию на "Дайв-2021" – фото
Источник:ВМС ВСУ
Украинские моряки впервые примут участие в учениях "Дайв-2021" не как наблюдатели. Международные военные учения состоятся в румынском городе Констанца.
В военно-морскую базу в Румынию прибыло украинское поисково-спасательное судно "Александр Охрименко". На борту корабля – сводное подразделение Военно-морских сил Украины.
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Обучение "Дайв-2021"
Украинские военнослужащие примут участие в многонациональном противоминном водолазном обучении "Дайв-2021". Событие стартует 2 августа 2021 года и продлится неделю, до 9 августа.
Украина примет участие в учениях "Дайв-2021" / Фото ВМС ВСУ
В международных учениях примут участие представители таких стран:
- Украина;
- США;
- Болгария;
- Румыния;
- Грузия;
- Азербайджан.
"Дайв-2021" будет иметь 4 фазы учений. Все они будут проходить на Черном море, в пределах территориальных вод Румынии. Подразделение ВМС ВСУ уже готовит необходимое оборудование.Обратите внимание! Международные учения "Дайв" проходят с 2011 года. До 2021 года Украина была в них лишь наблюдателем.
Сотрудничество с подразделениями НАТО
Целью участия в учениях "Дайв-2021" является повышение уровня совместимости между подразделениями участников и партнеров НАТО. Будут изучать водолазные и противоминные подводные действия по тактическим процедурам альянса.
Всех участников объединят в многонациональную тактическую группу, которая будет выполнять такие задачи:
- разминирование;
- подводно-технические водолазные работы;
- всестороннее обеспечение;
- судоподъемные и поисково-спасательные работы.
Корабль "Александр Охрименко" будет главным судном совместной корабельно-тактической группы. Он может выполнять весь спектр водолазных и подводно-технических работ, тушить объекты в порту и море.
Украинские моряки готовятся к участию в учениях "Дайв-2021" / Фото ВМС ВСУ