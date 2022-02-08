Украинский суд арестовал еще 14 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым

Херсонский городской суд наложил арест сразу на 14 самолетов российского авиаперевозчика. Они осуществляли пассажирские перевозки во временно оккупированный Крым.

Авиаперевозчика обвиняют в нарушении правил международных полетов по нескольким статьям.

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Выяснилось, что в этом контексте речь идет о российской авиакомпании "Газпром авиа". В рамках уголовного производства следователи установили, что российский авиаперевозчик использовал 14 пассажирских самолетов для неправомерной переправки пассажиров через государственную границу Украины.

Также установлено, что не менее чем 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Эти действия рассматриваются прокуратурой автономии как подрывающие суверенитет Украины,

– подчеркнули в офисе генпрокурора.

В целом по ходатайству крымской прокуратуры наложили аресты на 263 воздушных судна, которые совершали регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

Полеты над оккупированным Крымом: что стоит знать

После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты на полуостров, в частности, в аэропорты Симферополя и Севастополя.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Контроль и обеспечение безопасности на этом участке должен осуществлять только "Украэродвижение".

В 2021 году авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов уплатила Украине 3,7 миллиона гривен штрафа за полеты над временно оккупированным Крымом.