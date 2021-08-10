Украинская туркомпания возит российских военных в походы в Карпаты, – СМИ

Украинская туристическая компания Kuluar якобы предлагает туры в оккупированную территорию Грузии Абхазию. Более того, она, вероятно, даже организовывает походы в Карпаты для военных страны-агрессора.

Добро пожаловать в Украину: детали скандала

Расследование деятельности Kuluar Pohod провел ютуб-блогер Валерий Маркус. В ролике видно, что компания на своем сайте предлагала туры в Россию и Абхазию.

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В то же время сейчас такой информации на сайте нет, а Россия исчезла из списка стран, которые можно выбрать для путешествия. Kuluar даже убрала отзывы своих туристов о походах в Абхазии.

Впрочем, Маркус опубликовал разговор знакомого, который представлял из себя русского военного и работницы туркомпании. "Военный" рассказал, что собирается вместе с 18 товарищами по армии в Карпаты. Он просил, чтобы Kuluar Pohod организовали им отдых.

Разговор Kuluar и подставного российского военного

"Российский военный": "У вас пакетные туры? Отправлю сколько скажете за документы, чтобы вы это сами организовали. Мы готовы платить".

Менеджеру Kuluar: "Угу, я поняла. Скажите, пожалуйста, даты".

Впоследствии туркомпания отметила, что сейчас в Украине есть проблемы с прохождением границы. Поэтому они могут организовать отдых для оккупантов лишь в том случае, если они самостоятельно попадут на территорию нашего государства.

"Российский военный": "А не будет никаких проблем с местными в Ивано-Франковской области? Мы же военные. Ну но ясно, что мы будем без формы. Просто у нас разное по телевизору показывают – "Правые Секторы" всякие".

Менеджеру Kuluar: "Вы едете не как активисты, поэтому никак проблем не должно быть. У нас много русскоязычных, это туристический город".

"Российский военный": "Это ничего страшного, что мы русские военнослужащие?".

Менеджеру Kuluar: "Если будете говорить на русском и будете без формы, то ничего страшного".

Что интересно, работница Kuluar Pohod постоянно употребляла словосочетание "на Украине". Заметим, такую формулировку обычно используют в России. Ведь частичка "на" означает не отдельную суверенную страну, а территорию, которая является лишь частью другой.

Что известно о Kuluar Возглавляет компанию Тарас Позний из Белой Церкви. Маркус охарактеризовал его как "великого русского альпиниста и космополита. На



Компания предлагает для туристов походы, походы с детьми и организации корпоративов. Возглавляет компанию Тарас Позний из Белой Церкви. Маркус охарактеризовал его как "великого русского альпиниста и космополита. На сайте туркомпании указано, что походы организуют в различные страны мира. Миссия Kuluar: "Делать людей счастливыми, открывая для них мир гор".Компания предлагает для туристов походы, походы с детьми и организации корпоративов.