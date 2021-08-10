Ласкаво просимо в Україну: деталі скандалу

Розслідування діяльності Kuluar провів ютуб-блогер Валерій Маркус. У ролику видно, що компанія на своєму сайті пропонувала тури у Росію та Абхазію.

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Водночас зараз такої інформації на сайті немає, а Росія зникла зі списку країн, які можна обрати для подорожі. Kuluar навіть прибрала відгуки своїх туристів про походи Абхазією.

Утім, Маркус опублікував розмову знайомого, який вдавав з себе російського військового, та працівниці туркомпанії. "Військовий" розповів, що збирається разом з 18 товаришами по війську в Карпати. Він просив, аби Kuluar Pohod організували їм відпочинок.

Розмова Kuluar та підставного російського військового

"Російський військовий": "У вас пакетні тури? Відправлю скільки скажете за документи, щоб ви це самі організували. Ми готові платити".

Менеджерка Kuluar: "Угу, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, дати".

Згодом туркомпанія наголосила, що зараз в Україні є проблеми з проходженням кордону. Тому вони можуть організувати відпочинок для окупантів лише у тому разі, якщо вони самостійно потраплять на територію нашої держави.

"Російський військовий": "А не буде ніяких проблем з місцевими у Івано-Франківській області? Ми ж військові. Ну але ясно, що ми будемо без форми. Просто в нас різне по телевізору показують – "Праві Сектори" всякі".

Менеджерка Kuluar: "Ви їдете не як активісти, тому ніяк проблем не має бути. У нас багато російськомовних, це туристичне місто".

"Російський військовий": "То нічого страшного, що ми російські військовослужбовці?".

Менеджерка Kuluar: "Якщо говоритимете російською і будете без форми, то нічого страшного".

Що цікаво, працівниця Kuluar Pohod постійно вживала словосполучення "на Украине". Зауважимо, таке формулювання традиційно використовують у Росії. Адже частка "на" означає не окремому суверену країну, а територію, яка є лише частиною іншої.