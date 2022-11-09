Украинский военный назвал западное оружие, которое за время войны помогло больше всего

С начала полномасштабного вторжения западные партнеры предоставляют ВСУ самое разное вооружение. Украинские военные работают с мощным оружием, которое помогает выбивать оккупантов с нашей земли.

Многие западные образцы действительно поражают своим удобством, уникальностью и эффективностью. Об этом 24 каналу сказал спикер Inform.Napalm, боец Вооруженных Сил Украины Михаил Макарук.

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Какое оружие поразило больше всего

немецкие пехотные гранаты – очень крутая штука. "Раскручиваешь, вынимаешь капсюль – из защитного типа становится наступательного", – говорит военный.

патроны калибра 5.56 и винтовки к ним – преимущество состоит в том, как они хранятся. "Дьявол кроется в мелочах", – отметил Макарук.

Carl Gustaf – шведский ручной противотанковый гранатомет. Как отмечает военный, особенно ценится именно кейс, где хранятся заряды.

M777 ("Три топора") – эта гаубица очень продумана для транспортировки. "Есть с чем сравнить", – отмечает представитель Inform.Napalm.

M113 – достаточно удобные бронетранспортеры;

"Хаммеры" – оснащены мощным мотором General Motors;

Glok 17 и 19 – австрийские пистолеты, очень легкие в чистке, использовании и комплектации; "Открываешь кейс – три магазина, все для чистки, документация", – акцентирует Макарук.

M21 и M114 – достаточно мощные пулемет и гранатомет;

M4A1 – штатная американская винтовка;

Это вершина. Она заряжается от солнца, она работает, магазин идеально заставляется. Да, ее труднее чистить по сравнению с "Калашниковым", но кучность стрельбы – небо и земля. Насчет дистанций – я тоже молчу. Самое большое впечатление,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

зарядная станция EcoFlow – пригодится нашим бойцам, когда отказали генераторы;

Starlink – действительно мощная технология, очень выручающая украинских защитников. "Он кстати так прикольно собирается и разбирается, гудит и жужжит. У тебя такая радость, как у ребенка, который увидел Святого Николая, когда соединение установлено", – шутит Макарук.

Безусловно, в начале войны всех поразила работа NLAW и Javelin. "Раньше это была экзотика, они только появились. А сейчас они постоянно есть, и люди даже привыкли", – говорит Макарук. Та же история, добавляет он, и с ПЗРК FIM-92 Stinger и Piorun.

Макарук подчеркнул, что не стоит недооценивать наше противотанковое оружие. "В первом бою на Киевщине российские танки были уничтожены именно с украинской "Стугны" оружием. Это было в районе Иванкова", – отмечает спикер Inform.Napalm.

Отдельного внимания заслуживают американские установки HIMARS. По словам Макарука, они действительно очень высокомобильные, очень громкие.

"Мы говорим о машинке, которая возит ракеты. Главное же – это ракета. Но относительно точности попадания и результатов – давайте отдадим должное разведке. В том числе союзникам, в том числе ребятам, которые ходят ножками, в том числе информаторам. Этим людям нужно будет ставить большие бронзовые памятники вместо Екатерины, Пушкинов и всякой другой швали", – уверяет военный.

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