406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова показала видео с военным, который рассказал за что воюет именно он. Защитник вспомнил случай на передовой, заставивший его расплакаться.
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"За что ты воюешь"
Военный говорит, что впервые заплакал на войне, когда занимал должность начальника разведки дивизиона.
Мы ехали на СП-шку, отработать, едем обратно, был открыт магазин, стали купить носки, стиральный порошок, такого – безделушки. К нам подъехал дедушка, ему за 90 – идет и опирается на велосипед, потому что сам идти не может. Он подходит к нам и вытаскивает из кармана конфеты,
– вспомнил военный.
По его словам, защитники сначала отказывались и предлагали что-то купить дедушке: хлеб, воду, продукты, но тот отказался и сказал "что знает, как это".
Главное о ситуации на фронте
- Украинские воины продолжают делать на фронте возможное и невозможное, чтобы не дать врагу и шанса на победу. Несмотря на преимущество врага в живой силе и технике, защитники отражают атаки русских войск и ведут наступление.
- Силы обороны продолжают вести наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Российские военные наступают на Купянском направлении, однако Силы обороны сдерживают оккупантов. Также враг двигается на Авдеевку и Марьинку.
- В течение суток произошло 34 боевых столкновения.