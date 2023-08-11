406 окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова показала відео з військовим, який розповів за що воює конкретно він. Захисник пригадав випадок на передовій, який змусив його розплакатись.

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"За що ти воюєш"

Військовий каже, що вперше заплакав на війні, коли був на посаді начальника розвідки дивізіону.

Ми їхали на СП-шку, відпрацювати, їдемо назад, був відчинений магазин, стали купити носки, пральний порошок, такого – дрібнички. До нас під'їхав дідусь, йому за 90 – іде й опирається на велосипед, бо сам йти не може. Він підходить до нас і витягає з кишені цукерки,

– пригадав військовий.

За його словами, захисники спершу відмовлялись і пропонували щось купити дідусю: хліб, води, продуктів, але той відмовився і сказав "що знає, як це".

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