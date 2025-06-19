Сообщает 24 Канал со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

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Что известно о бойце, который вырвался из российского плена

50-летний Василий из Закарпатья, отец троих детей и опытный военный, провел ночь в плену с двумя российскими солдатами в одном окопе. Однако утром он вернулся к собратьям, тогда как оккупанты остались там навсегда.

До полномасштабной войны Василий изготавливал мебель, мастерски обрабатывал древесину. Несмотря на "железобетонную" отсрочку, добровольно ушел на фронт. Воевал в самых горячих точках, неоднократно получал ранения и имеет несколько контузий.

Василий "Лапа" / Фото 128 ОГШБр

Как бойцу удалось вырваться из плена

Во время короткого затишья на позиции командир отделения Василий вышел на соседнюю позицию, чтобы подзарядить радиостанцию. Когда возвращался, неожиданно столкнулся с двумя российскими штурмовиками - те пробрались через густую посадку, где не сработала аэроразведка.

Оккупанты направили на него автоматы и приказали сдаться. После этого Василия связали и отобрали оружие. После этого все трое спрятались в том самом тесном окопе, где ждали подкрепления.

В течение ночи Василий пытался освободить руки, притворялся покладистым, вел диалог. Он выдержал психологическое давление и не выдал ни одной ценной информации. Когда россияне потеряли бдительность и сами развязали ему руки, боец увидел шанс на побег. Когда над позицией появился украинский дрон, Василий убедил оккупантов, что должен выйти из окопа, чтобы спрятать их вещи якобы, чтобы не выдать их присутствие.

На самом деле Василий достал заранее спрятанную гранату. Вернувшись в окоп, бросил ее прямо под ноги захватчикам. Сам он получил ранение, но сумел выбраться из окопа и добежать до своих. Вероятно, россияне погибли на месте или умерли от потери крови.

После инцидента враг обстрелял позицию из минометов. Василия эвакуировали и доставили в госпиталь. Сейчас он постепенно восстанавливается.

"Я не паниковал, не впал в отчаяние. В таких условиях выживают те, кто верит в себя и знает, как действовать", - отметил Василий.

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали командира батальона 30-го мотострелкового полка России майора Андрея Ярцева. Происшествие случилось в районе Андреевки Донецкой области.