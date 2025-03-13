Мэр Венеции наградил украинского военного, который спас раненого мужчину

Мэр Вененции Луиджи Бруньяро отметил наградой украинского военного Яниса Терещенко, который накануне спас мужчину после ножевого ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Бруньяро в соцсети Х.

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Украинский военный спас раненого

По словам мэра Венеции, благодаря аптечке, которую Янис Терещенко всегда носит с собой, и оперативности мужчина смог остановить кровотечение и помогал раненому до приезда помощи.

Бруньяро отметил поступок военнослужащего и выразил ему "личную благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма".

С Янисом, со всем украинским народом, с друзьями Одессы мы возобновляем нашу солидарность ради длительного мира, который гарантирует их защиту,

– написал он.

Напомним, 11 марта военнослужащий Янис Терещенко, который находился в Венеции во время своего отпуска, спас жизнь прохожему. Он оказал медицинскую помощь мужчине, который истекал кровью после ножевого ранения.

По данным СМИ, в тот день в историческом центре Венеции произошла стычка между туристами. Сообщается, что двое мужчин начали дергать друг друга, после чего один из них достал нож и нанес удары противнику.