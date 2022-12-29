Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт Павел Нарожный. Однако украинского оружия недостаточно, поэтому мы и требуем также оружия от западных партнеров.
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Украинское оружие
Нарожный рассказал, что украинское оружие неожиданно для многих хорошо себя показало на фронте. У нас появились 152-миллиметровые снаряды, которые были переданы в воинские части. Кроме снарядов есть также очень много образцов:
- "Нептун", потопивший крейсер "Москва". Многие сомневались в эффективности этого оружия, однако 2 ракет хватило, чтобы потопить флагман российского Черноморского флота.
- Надводные беспилотники или катера, которые повредили несколько российских кораблей и фактически заперли их в бухте. Сейчас они не используются, ведь в Черном море зимние штормы, к ним вернутся после этого периода.
- "Богдана" – первая гаубица, сделанная в Украине. В ней сразу упоминаются эффективные удары по острову Змеиный.
- "Ольха" – очень серьезное оружие. Было бы хорошо, если бы его запустили в серию.
- "Стугна-П", эффективно уничтожающая российскую бронированную технику. Похоже, что половина российской техники ВСУ уничтожили именно с помощью этого оружия.
Это очень серьезный объем техники. Другая половина была уничтожена из Джавелинов, NLAW, другого оружия, переданного Западными партнерами. Это такая очень субъективная оценка,
– отметил военный эксперт.
Нарожный о том, как война повлияла на военно-промышленный комплекс Украины: смотрите видео
Украинский ВПК конкурентоспособен
Он продолжил, что украинская оборонная промышленность достаточно серьезна. Она конкурентоспособна как на нашем рынке, что она и показала, так и на зарубежном.
"Я думаю, что она будет развиваться. И эта война в Украине – это очень серьезный толчок, который получила украинская военная промышленность для своего развития", – отметил Нарожный.
Оружие на войне: последние новости
- Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине 29 декабря. Результат оказался уже традиционным для них – эффективность прорыва украинской ПВО ракетами оккупантов остается на уровне ориентировочно 10 – 15%.
- По предварительной информации, наши союзники – Соединенные Штаты Америки закупят для Украины комплексы экспортной автоматизированной системы управления огнем артиллерии IFATDS Они предназначены для ракетных комплексов HIMARS.
- Западные партнеры снабжают Украину оружием, но несколько нерешительно. Оружие и техника являются решающим преимуществом на поле боя, поэтому стоит надеяться на увеличение военной помощи в 2023 году от стран-партнеров.