Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. Однак української зброї недостатньо, тому ми й потребуємо також зброї від західних партнерів.

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Українська зброя

Нарожний розповів, що українська зброя неочікувано для багатьох добре себе показала на фронті. У нас з'явились 152-міліметрові снаряди, які передали у військові частини. Крім снарядів є також дуже багато зразків:

"Нептун", який потопив крейсер "Москва". Багато хто сумнівався в ефективності цієї зброї, однак 2 ракет вистачило, аби потопити флагман російського Чорноморського флоту.

Надводні безпілотники чи катери, які пошкодили декілька російських кораблів і фактично замкнули їх у бухті. Нині їх не використовують, адже у Чорному морі зимові шторми, до них повернуться після цього періоду.

"Богдана" – перша гаубиця, що зроблена в Україні. Щодо неї одразу згадуються ефективні удари по острову Зміїний.

"Вільха" – дуже серйозна зброя. Було б добре, якби її запустили в серію.

"Стугна-П", яка ефективно знищує російську броньовану техніку. Схоже, що половину російської техніки ЗСУ знищили саме за допомогою цієї зброї.

Це дуже серйозний обсяг техніки. Інша половина була знищена з Джавелінів, NLAW, іншої зброї, яку передають Західні партнери. Це така дуже суб'єктивна оцінка,

– зазначив військовий експерт.

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Український ВПК конкурентоспроможний

Він продовжив, що українська оборонна промисловість доволі серйозна. Вона конкурентоспроможна, як на нашому ринку, що вона й показала, так і на закордонному.

"Я думаю, що вона буде розвиватись. І ця війна в Україні – це дуже серйозний поштовх, який отримала українська військова промисловість задля свого розвитку", – зауважив Нарожний.

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