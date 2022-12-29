Утім, цього разу росіяни намагалися збільшити її, провівши розвідку іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 та Shahed-131 напередодні. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Масована ракетна атака 29 грудня: що відбувалося у містах

Не впоралися, попри розвідку

За його словами, ці безпілотники розкрили нові позиції та нові локації наших елементів ППО малого та середнього радіуса – ЗРК та зенітних САУ. Це надало ворогу більше інформації щодо розташування ешелонованої ППО України, тож вони здійснили очікуваний масований обстріл.

Вони отримали цю інформацію – змогли вони збільшити ефективність використання своєї кількості боєкомплекту? Ні, знову ж таки, 10 – 15%, не більше,

– наголосив Коваленко.

Відтак, атака 29 грудня стала провалом та черговим фіаско росіян. Вони не змогли збільшити свій коефіцієнт корисної дії, навіть попри те, що скомбінували цей удар з масованим нальотом дронів-камікадзе.

Олександр Коваленко, пояснив, чому атака 29 грудня була провальною для Росії: дивіться відео

Це добре демонструє, на що здатні росіяни і в якому напрямку вони рухаються. На думку оглядача, надалі ми будемо бачити лише зменшення російського ресурсу, який вони зможуть використовувати під час кожного такого удару.

Питання сумарних залпів залежатиме вже не стільки від саме технічної спроможності росіян у виробництві ракетної зброї, а від строків, за які вони можуть накопичити боєкомплект чи повністю забезпечити літаки та військові кораблі необхідним боєкомплектом.

Скільки ракет Росія пустила на Україну 29 грудня