Стрелец-зенитчик Евгений служит в Херсонской зенитной ракетной бригаде воздушного командования "Юг". Крылатую ракету он сбил впервые в жизни. В ВСУ рассказали эпические детали.

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Сначала Евгений услышал звук, а затем увидел ее в тепловизор.

Сначала услышал звук, потом увидел ее в тепловизор. Зафиксировал цель, сделал накол и нажал "вдогонку". Четкий выстрел – и российская ракета ликвидирована,

– говорится в сообщении.

Украинцы оставили герою много теплых комментариев. Воина благодарят за спасение.

Возможен ли перелом в войне в пользу Украины

Воины ВСУ наносят врагу колоссальные потери. Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ – ответил на вопрос, может ли в ближайшее время произойти прорыв на фронте в пользу Украины. Сырский подчеркнул: "я думаю, что шансы есть всегда, их нужно только найти и использовать".

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что зимнее наступление окупантов проваливаются. Враг проваливает все свои "дедлайны". Однако захватчики до сих пор имеют ресурсы, чтобы продолжать наступление на ряде направлений. В частности, оккупанты готовятся возобновить наступательные действия на Северском направлении.