Стрілець-зенітник Євген служить у Херсонській зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Південь". Крилату ракету він збив вперше у житті. У ЗСУ розповіли епічні деталі.

Зверніть увагу Сукупність факторів, – Ігнат пояснив, чому росіяни влучили "у молоко" під час атаки 13 січня

Спершу Євген почув звук, а далі побачив її у тепловізор.

Спершу почув звук, далі побачив її у тепловізор. Зафіксував ціль, зробив накол і натиснув “навздогін”. Чіткий постріл – і російську ракету ліквідовано,

– мовиться у повідомленні.

Українці залишили герою багато теплих коментарів. Воїнові дякують за порятунок.

Чи можливий перелом у війні на користь України

Воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат. Олександр Сирський – командувач Сухопутних військ ЗСУ –відповів на питання, чи може найближчим часом відбутися прорив на фронті на користь України. Сирський наголосив: "я думаю, що шанси є завжди, їх потрібно лише знайти і використати".

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що зимовий наступ окупантів провалюються. Ворог провалює усі свої "дедлайни". Однак загарбники досі мають ресурси, аби продовжувати наступ на низках напрямків. Зокрема, окупанти готуються відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.