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Украинский бизнесмен сидел на "двух стульях", изменяя Украине

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Украинский бизнесмен сидел на
Украинский бизнесмен сидел на "двух стульях", изменяя Украине / styler.rbc.ua

Волонтеры уличили украинского бизнесмена Артура Иващука, который по совместительству работал "республиканским чиновником" у пророссийских боевиков, захвативших Донецк.

Об этом сообщают активисты базы "Миротворец".

Волонтеры отмечают, что Андрей Иващук является сотрудником так называемых административных структур "ДНР" и генеральным директор госпредприятия "Ритуал", захваченного боевиками РФ.

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"Согласно документам, опубликованным на сайте главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко от 9 февраля 2017 года, Иващук был назначен генеральным директором государственного предприятия "Ритуал". Ему было передано на баланс движимое и недвижимое имущество, основные фонды и материальные ценности, территория и другие ресурсы ритуальных предприятий государственной и коммунальной форм собственности, расположенных в городах Донецк, Енакиево, Кировское, Снежное и Торез", – пишут волонтеры.

В Украине Андрей Иващук является владельцем Клуба семейного отдыха "Акватика" на берегу Азовского моря, в котором сутки проживания стоят от 500 до 2100 гривен.

Мужчина беспрепятственно ездит на территорию, подконтрольную Украине, где проводит время с семьей.

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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