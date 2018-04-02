Український бізнесмен сидів на "двох стільцях", зраджуючи Україну

Волонтери викрили українського бізнесмена Артура Іващука, який за сумісництвом працював "республіканським чиновником" у проросійських бойовиків, які захопили Донецьк.

Про це повідомляють активісти бази "Миротворець".

Волонтери зазначають, що Андрій Іващук є співробітником так званих адміністративних структур "ДНР" та генеральним директор держпідприємства "Ритуал", захопленого бойовиками РФ.

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"Згідно з документами, опублікованими на сайті ватажка терористичної "ДНР" Олександра Захарченка від 09 лютого 2017 року, Іващук був призначений генеральним директором державного підприємства "Ритуал". Йому були передані на баланс рухоме і нерухоме майно, основні фонди та матеріальні цінності, територія та інші ресурси ритуальних підприємств державної та комунальної форм власності, розташованих в містах Донецьк, Єнакієве, Кіровське, Сніжне і Торез", – пишуть волонтери.

В Україні Андрій Іващук є власником Клубу сімейного відпочинку "Акватика" на березі Азовського моря, у якому доба проживання коштує від 500 до 2100 гривень.

Чоловік безперешкодно їздить на територію, підконтрольну Україні, де проводить час з родиною.