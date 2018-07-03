Украинский художник нарисовал жесткий плакат к встрече Трампа и Путина

Украинский художник Андрей Ермоленко нарисовал плакат к встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Соответствующее изображение художник разместил на своей странице в Facebook.

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Оба политика изображены во время момента рукопожатия. При этом, рука Путина красного цвета, скорее всего, это символизирует кровь жертв военных конфликтов, инициатором которых стал российский лидер.

На плакате также размещена надпись – "Мистер Трамп, не забудьте помыть руки!".

Напомним, ранее Андрей Ермоленко нарисовал альтернативные плакаты Чемпионата по футболу в России. На своих плакатах художник воплотил деятельность России за последние несколько лет – это и зеленые человечки, войны, катастрофа рейса MH-17, полицейские пытки и окровавленный "Забивака" – талисман российского чемпионата.